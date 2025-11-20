Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿A qué huele Pasabordo? Valentina Taguado lo confesó sin filtros en plena transmisión EN VIVO

Valentina Taguado puso a prueba su olfato con Pasabordo en ¿Qué hay pa’ dañar? y no se guardó nada en su calificación.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado huele a los integrantes de Pasabordo.
Valentina Taguado sorprende al oler a los integrantes de Pasabordo.

El programa ¿Qué hay pa’ dañar? sorprendió a su audiencia con una dinámica que ya se ha convertido en sello de la casa.

Valentina Taguado olió a Pasabordo.
Valentina Taguado dio su opinión sobre el aroma de Pasabordo en ¿Qué hay pa' dañar? (Foto Canal RCN)

La conductora Valentina Taguado, llevó a cabo una nueva edición de su ya famosa sección olfativa, esta vez con los integrantes del grupo musical Pasabordo como protagonistas.

¿Cómo reaccionaron los integrantes de Pasabordo al ser olidos en vivo por Valentina Taguado?

Jhonatan y Gabriel, los dos cantantes del dúo, accedieron a ser olidos en pleno programa en vivo, una experiencia que, según confesaron, nunca habían vivido en su carrera.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre el olor de Pasabordo?

Valentina aseguró que Jhonatan “huele delicioso”, aunque confesó que el perfume amaderado de Gabriel le gustó aún más. Agregó que la axila de Jhonatan no tenía olor alguno.

Pero fue Gabriel quien se llevó los elogios. Valentina afirmó que su fragancia era tan encantadora que olía “como al papá de sus hijos”, desatando la risa de los invitados.

¿Por qué esta sección se ha vuelto tan popular entre los seguidores de ¿Qué hay pa’ dañar?

La sección de “oler a los invitados” se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los seguidores del programa.

Valentina ha olido a personalidades como Esperanza Gómez, Falcao, Jessi Uribe, Karen Sevillano y Zulma Rey, entre otros, generando reacciones que van desde la sorpresa hasta la risa.

Lo que comenzó como una ocurrencia se transformó en una fórmula que conecta con la audiencia por su autenticidad y por mostrar a los famosos desde una perspectiva poco convencional.

Actualmente, Valentina Taguado forma parte del top 5 de MasterChef Celebrity, junto a otras cuatro participantes.

En la cocina, ha sabido destacarse por su creatividad, su capacidad de adaptación y su estilo directo.

Mientras avanza en la competencia gastronómica, su presencia en el programa de entrevistas sigue generando momentos virales.

La sección olfativa, que comenzó como una ocurrencia espontánea, se ha convertido en una tradición que los invitados esperan con curiosidad y humor.

Y aunque su olfato se ha vuelto protagonista, son sus respuestas las que realmente conectan con la audiencia.

Valentina Taguado confiesa a qué huelen los integrantes de Pasabordo.
Valentina Taguado causa revuelo al confesar a qué huelen los integrantes de Pasabordo en vivo. (Foto Canal RCN)
