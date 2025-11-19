Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así es cómo se elegirán a las finalistas de MasterChef Celebrity 2025: no la tendrán fácil

Se les informó a las semifinalistas cambios en las calificaciones para elegir quiénes pasan a la gran final de MasterChef Celebrity 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
MasterChef Celebrity 2025
Así es como se elegirán a las finalistas de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

MasterChef Celebrity 2025 ya llegó a su recta final. Cinco participantes anhelan estar en la gran final del formato de cocina del Canal RCN, pero solo cuatro lo lograrán.

¿Dónde se está llevando a cabo la semifinal de MasterChef Celebrity 2025?

Para esta edición, que conmemora los 10 años de MasterChef Celebrity, solo mujeres lograron seguir en la competencia. Las celebridades que se encuentran en la semifinal son: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila y Carolina Sabino.

De las anteriores, cuatro pasan a la final y a diferencia de como se hacen con la mayoría de retos en el formato culinario, arribaron a La Guajira para disputarse el puesto para la gran final.

Es así como se les informó a las semifinalistas cómo se van a elegir a las finalistas de MasterChef Celebrity 2025.

MasterChef Celebrity
La semifinal de MasterChef Celebrity se está llevando a cabo en La Guajira | Foto del Canal RCN.

¿Cómo se elegirán a las finalistas de MasterChef Celebrity 2025?

Se dio a conocer que los comensales no van a calificar las recetas, además de que van a ser tres retos en tres capítulos para definirse a las finalistas.

En ese orden de ideas, para tomar decisiones, los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch van a evaluar el desempeño de las semifinalistas, dejando a un lado la calificación como tal.

En otras palabras, Alejandra, Michelle, Carolina, Valentina y Violeta deberán dar lo mejor de sí mismas en los tres retos de semifinal para que los jurados decidan quién será la última eliminada de esta temporada y, por ende, no pasará a la gran final.

 

Como se mencionó, la semifinal es en La Guajira. Las celebridades han manifestado que el calor del lugar, situado al norte de Colombia, es un talón de Aquiles para este punto de la competencia, pero van a hacer lo que esté en sus manos para ganarse un puesto en la final.

¿Cuándo será la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

El martes 25 de noviembre será la gran final de MasterChef Celebrity 2025, 10 años. En este capítulo, las cuatro finalistas deben preparar un menú completo (entrada, plato fuerte y postre), los jurados deciden quién será la ganadora y sucesora de la actriz Paola Rey, MasterChef Celebrity 2024.

Para ver la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity se puede descargar gratis la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

