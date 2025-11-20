Claudia Bahamón se pronunció tras la eliminación de Pichingo en MasterChef: “Eres tremendo”

Recientemente, el comediante Pichingo se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity tras un error que le costó al momento en que el jurado degustó su menú al preparar una lasaña.

Aunque no logró estar dentro del top 5, demostró se ganó la admiración por parte de sus compañeros al destacarse dentro de la cocina más famosa del país, en la que no solo demostró su disciplina, sino que también su talento a nivel gastronómico.

¿Qué dijo Claudia Bahamón tras la eliminación de Pichingo?

Sin duda, Pichingo demostró a lo largo de la competencia tener una gran admiración no solo por el jurado conformado por parte de: Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, si no que también por la presentadora Claudia Bahamón.

Esto dijo Claudia Bahamón tras la eliminación de Pichingo. | Foto: Canal RCN

Así que luego de varios días de silencio, Claudia compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, una ráfaga de fotografías junto a Pichingo, expresándole las siguientes palabras:

“Hace rato, no sentaba a un hombrecito en mis piernas. Eres tremendo Pichingo y eso eres, alegría pura al 100%. Tu paso por esta cocina alegró la vida de quienes estábamos trabajando a tu lado y los que están en sus casas disfrutando de nuestro maravilloso programa. Colombia te ama, gracias”, agregó Claudia.

Desde luego, estas palabras han generado una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes resaltaron el vínculo especial que construyó Pichingo no solo con Claudia Bahamón, sino que también con todos sus compañeros.

¿Cuál fue el especial gesto que tuvo Pichingo con Jorge Rausch el día de su eliminación?

Desde luego, Pichingo se demostró emotivo el día de su eliminación, resaltando la gran admiración que sintió por sus cinco compañeras, con quienes construyó un vínculo especial.

Este fue el especial gesto que tuvo Pichingo con Jorge Rausch. | Foto: Canal RCN