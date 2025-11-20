Yeferson Cossio se retractó de sus declaraciones y pidió disculpas: “Yo no soy machista”

Tras la ola de críticas que enfrentó en redes sociales por la forma en la que habló de la tiktoker que no pudo ingresar a su discoteca, Yeferson Cossio decidió pronunciarse nuevamente.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

¿Por qué Yeferson Cossio pidió disculpas tras lo ocurrido con la tiktoker?

El creador de contenido sorprendió al reconocer que sus palabras generaron molestia entre muchos seguidores y, en un nuevo mensaje, ofreció disculpas por el tono y la manera en la que se expresó durante su transmisión en vivo.

En un nuevo en vivo, Yeferson Cossio aseguró que su intención nunca fue atacar a la joven por su apariencia y ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos por la manera en la que se expresó.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

“Yo me quiero disculpar. Yo no soy machista. Físicamente la muchacha me parece bonita, pero su actitud…”, dijo.

El influencer paisa Aclaró que sus comentarios no buscaban descalificarla, sino responder a la polémica que se generó en redes tras el incidente en la discoteca.

Cossio también explicó que las referencias que hizo por el físico de la tiktoker. “Yo con su físico nunca me metí, yo hablaba de muelas y todo eso porque así se hace llamar”, afirmó.

Artículos relacionados James Rodríguez Luisa Duque, novia de James Rodríguez, genera revuelo por su parecido con la hija del futbolista

Señalando que no continuará profundizando en el tema. “Yo no quiero seguir hablando de ese tema”, concluyó, buscando dar por cerrada la controversia que ya llevaba varios días de discusión en redes sociales, ya que, la muchacha hizo un nuevo pronunciamiento sobre su declaración.

¿Qué dijo la Tiktoker sobre las declaraciones de Yeferson Cossio?

Después de las declaraciones de Yeferson Cossio, la tiktoker respondió asegurando que “lo que empezó como una denuncia clara por temas de inclusión en su discoteca” se salió de contexto.

El mensaje de disculpas de Yeferson Cossio tras las críticas. (Foto: Canal RCN)

Explicó que su intención desde el principio fue contar lo que vivió en la entrada del lugar, afirmando: “Fui discriminada por mi apariencia física, depende de cómo te ves”.

Además, la creadora de contenido le recordó a Yeferson Cossio que su postura hacia él siempre había sido de apoyo. “Yo te apoyé desde que conocí tu historia, desde que venías de abajo”, expresó en su cuenta de Tiktok.