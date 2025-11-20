Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín sintió el afecto del público en Tailandia antes de la gala de Miss Universo

Vanessa Pulgarín fue recibida por un grupo de personas que le expresaron cariño y admiración previo a Miss Universo.

Vanessa Pulgarín es recibida con admiración.
Vanessa Pulgarín fue recibida con cariño y emoción en Tailandia. (Foto Canal RCN)

El ambiente en Tailandia se ha teñido de amarillo, azul y rojo. Desde que Vanessa Pulgarín pisó suelo asiático, la energía cambió.

Miss Colombia causa revuelo en Tailandia.
Vanessa Pulgarín es recibida con emoción por un grupo de personas. (Foto Canal RCN)

No solo por su presencia imponente, sino por el eco que ha generado entre turistas y compatriotas que, con orgullo desbordado, la han acompañado en cada paso de su camino hacia la corona de Miss Universo.

La edición 74 del certamen ha sido testigo de una conexión especial entre Vanesa y el público.

¿Cómo fue recibida Vanessa Pulgarín en Tailandia?

Antes del evento final, Vanessa fue recibida por un grupo de seguidores y de compatriotas que que se acercaron con entusiasmo para tomarse fotos con ella, felicitarla y expresarle su admiración.

Aunque entre ellos había algunos colombianos, la mayoría eran extranjeros, lo que evidencia el impacto que ha tenido su participación en esta edición del certamen.

Su carisma ha trascendido el idioma y la nacionalidad, generando una conexión genuina con personas de distintas partes del mundo.

Desde su arribo, Vanessa ha cumplido con una agenda exigente que incluye desfiles preliminares en traje de gala, traje típico y traje de playa.

En cada uno de ellos ha demostrado seguridad, elegancia y una fuerte identidad cultural.

Su traje típico, inspirado en la leyenda del Dorado, fue uno de los momentos más destacados: un diseño que combinó un peto dorado con figuras precolombinas, una falda fluida, una corona bañada en oro y accesorios que rinden homenaje a las culturas indígenas de Colombia.

Una propuesta visual poderosa que logró emocionar y destacar entre las demás candidatas.

En el desfile en traje de playa y gala, Vanessa mostró una actitud fresca y segura frente a los jurados, lo que reforzó su posición como una de las favoritas.

¿Cómo será la gala de coronación de Miss Universo?

La edición 74 de Miss Universo trae consigo una estructura renovada. Esta noche, a las 8 p.m., el Canal RCN transmitirá en vivo la velada de elección y coronación.

El evento comenzará con el anuncio del Top 30, seguido por el Top 10, quienes desfilarán en traje de playa y de gala.

Luego se seleccionará el Top 5, que responderá una primera ronda de preguntas, y de allí saldrá el Top 3, quienes enfrentarán la pregunta final antes de conocer a la nueva Miss Universo.

Vanessa llega a esta noche decisiva con una trayectoria impecable y el respaldo de una comunidad internacional que ha sabido reconocer su autenticidad, su mensaje y su representación cultural.

Colombia la acompaña con orgullo, lista para celebrar cada paso que dé sobre esa pasarela.

Vanessa Pulgarín representa a Colombia en Miss Universo en su edición 74.
Vanessa Pulgarín representará a Colombia esta noche en Miss Universo. (Foto Canal RCN)
