Paola Turbay

Paola Turbay reveló cuál personaje rechazó interpretar en ‘Yo soy Betty, la fea’

Paola Turbay ha contado en medio de una entrevista para Canal RCN el personaje que no pudo aceptar en 'Yo soy Betty, la fea'.

El mensaje de agradecimiento de Vanessa Pulgarín previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025. Miss Universo

Vanessa Pulgarín comparte mensaje previo a Miss Universo 2025: ¿dónde ver la gala de coronación?

Vanessa Pulgarín envió emotivo mensaje previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025.

Ella es Ximemua, creadora de contenido que Andy Rivera presentó como su novia Andy Rivera

Así lucía la nueva novia de Andy Rivera antes de ser influencer

Xime Mua compartió un video con su abuelo en el que reveló detalles desconocidos de su niñez, su fallido intento de ser modelo y nuevos rumores sobre su vida.

Lo más superlike

Pirlo reaccionó a respuesta de Blessd Blessd

Pirlo reaccionó a la tiradera de Blessd y así se le burló: "¿cómo vas a hacer eso?"

El artista Pirlo no tardó en reaccionar a la respuesta que le hizo el artista Blessd.

Claudia Bahamón se pronunció tras la eliminación de Pichingo en MasterChef: “Eres tremendo” Claudia Bahamón

Participante de Miss Universo sorprende en pasarela al aparecer con su traje de pescado Miss Universo

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?