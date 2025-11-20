Nataly Umaña recuerda cómo vivió su separación “estaba muerta en vida”
Nataly Umaña confesó que su separación y la presión tras La casa de los famosos Colombia la llevaron a reencontrarse con su esencia y reconstruirse desde adentro.
Nataly Umaña confesó que su separación y la presión tras La casa de los famosos Colombia la llevaron a reencontrarse con su esencia y reconstruirse desde adentro.
Paola Turbay ha contado en medio de una entrevista para Canal RCN el personaje que no pudo aceptar en 'Yo soy Betty, la fea'.
Vanessa Pulgarín envió emotivo mensaje previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025.
Xime Mua compartió un video con su abuelo en el que reveló detalles desconocidos de su niñez, su fallido intento de ser modelo y nuevos rumores sobre su vida.
El artista Pirlo no tardó en reaccionar a la respuesta que le hizo el artista Blessd.