Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio vivió escalofriante experiencia paranormal y reveló todos los detalles

Yeferson Cossio reveló detalles de las experiencias paranormales que ha vivido, generando gran interés entre sus seguidores.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Yeferson Cossio vivió escalofriante experiencia paranormal
Yeferson Cossio reveló detalles de sus experiencias paranormales / (Fotos del Canal RCN y Freepik)

Yeferson Cossio nuevamente volvió a captar la atención en redes luego de relatar un episodio que, según destacó, forma parte de las situaciones paranormales que ha vivido en distintos lugares. El influencer reveló todos los detalles a través de una entrevista en El Cartel Paranormal de La Mega.

¿Qué experiencias paranormales vivió Yeferson Cossio?

Cossio relató que, durante varios años, escuchó ruidos que no lograba explicar, como pasos marcados o movimientos repentinos en puertas. Aseguró que estos hechos no siempre ocurrían cuando estaba solo, ya que algunas visitas también notaron sonidos similares. Estos episodios, según él, se presentaron en repetidas ocasiones y en diferentes horarios.

¿Qué experiencias paranormales vivió Yeferson Cossio?
Cossio relató que, durante varios años, escuchó ruidos que no lograba explicar / (Foto de Freepik)

El influencer comentó que estas experiencias iniciaron mucho antes de trasladarse a la Bogotá. Vivía en Envigado cuando comenzaron los ruidos constantes y movimientos extraños, lo que lo llevó a considerar que no se trataba de un fenómeno exclusivo de un solo lugar. Con el paso del tiempo, la frecuencia de estos eventos lo alarmaron más.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre su experiencia paranormal?

Ya en Bogotá, Cossio afirmó que vio una figura de cabello largo ubicada detrás del televisor mientras estaba acompañado de una expareja. Contó que, en ese momento, no mencionó lo que vio para no alarmar a la otra persona. Sin embargo, aseguró que esta figura volvió a aparecer en otra parte del apartamento, lo que generó una reacción en ambos.

Añadió que este episodio lo dejó inmóvil por algunos instantes, pues no esperaba que la figura se manifestara más de una vez. El hecho de que su acompañante también afirmara haber visto algo similar fortaleció su inquietud. Según él, la continuidad de estos eventos con la idea de que algo lo seguía acompañando sin importar la casa en la que estuviera.


Durante el relato, también mencionó que sintió uñas largas rozando uno de sus brazos. Esa sensación, combinada con los ruidos que describió y la figura que observó, lo llevó a pensar que podría tratarse de una bruja, aunque aclaró que no tenía manera de comprobarlo. Su interpretación se basó en lo que él mismo ha escuchado sobre este tipo de fenómenos.

¿Qué otras historias paranormales ha contado Yeferson Cossio?

Cossio contó que realizó una sesión paranormal en Armero. Durante la grabación, el creador de contenido utilizó una tabla utilizada para comunicarse con supuestos espíritus y formular preguntas frente a las cámaras. Aseguró haber sentido que se le inflaba el pecho, mientras una lámpara se movió de manera inesperada.

¿Qué otras historias paranormales ha contado Yeferson Cossio?
Yeferson Cossio realizó una sesión paranormal en Armero / (Fotos del Canal RCN y Freepik)

Aunque el objeto no se movió visiblemente, Cossio explicó que la experiencia lo dejó en silencio unos segundos y describió sensaciones físicas inusuales. Según especialistas, esta práctica puede generar efectos psicológicos por sugestión, y su uso se ha relacionado con ansiedad, pánico y alteraciones del sueño en personas sensibles.

