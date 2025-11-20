Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ignacio Baladán habló de la crisis que casi destruye su relación con La Segura

El nuevo episodio del podcast de Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos destapó sus mayores retos como padres, parejas y hombres en proceso de cambio.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Segura disfruta de su maternidad.
La Segura y Baladán muestran su etapa como padres. (Foto Canal RCN)

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos están generando una ola de reacciones en redes sociales, en esta ocasión, los influenciadores se sentaron frente al micrófono junto a sus parejas para hablar sin filtros sobre un tema que ha transformado por completo sus vidas, los primeros pasos en la paternidad.

Artículos relacionados

¿Cómo enfrentan Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos su nueva etapa como padres?

Según ambos, convertirse en padres abrió una etapa de autoconocimiento que los obligó a replantear su manera de amar, de relacionarse y de comprender sus propias emociones.

Durante la charla, narraron cómo este proceso les ha exigido una madurez emocional que no siempre es fácil de sostener. Para ellos, criar a un bebé implica noches sin dormir, discusiones espontáneas y rutinas que se vuelven agotadoras.

Ignacio confesó que hay días en los que la dinámica de pareja queda tan relegada que incluso pueden pasar jornadas enteras sin un gesto de cariño: “Hay días que, de verdad, ni un beso nos damos”, mencionó mientras explicaba cómo el estrés diario puede distanciar incluso a la pareja.

Artículos relacionados

¿Cómo han manejado Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos los conflictos, las dudas y las infidelidades?

Uno de los momentos más comentados del episodio llegó cuando abordaron los problemas que sus relaciones han atravesado, Sebastián Villalobos habló abiertamente de las dudas que surgieron al inicio, cuando la presión externa y las expectativas sobre su rol como padre lo hicieron cuestionar si realmente estaba preparado para afrontar ese camino en pareja.

Por su parte, Ignacio Baladán sorprendió al revelar una de las discusiones más serias que ha tenido con su pareja, según contó, ella fue directa al advertirle: “Usted se vuelve a quitar el anillo y eso se acaba de verdad”.

La frase, contundente y firme, dejó en evidencia que han atravesado momentos límite, incluyendo situaciones de desconfianza e incluso posibles infidelidades que pusieron su relación al borde de la ruptura.

Artículos relacionados

¿Por qué las parejas de Ignacio y Sebastián decidieron continuar con ellos a pesar de las crisis?

La pregunta que domina los comentarios en internet es simple pero profunda, ¿por qué estas mujeres siguen a su lado? En el podcast, tanto La Segura como Camila, parejas de los influenciadores respondieron sin rodeos y hablaron del amor, sí, pero también de la determinación de construir una familia basada en el crecimiento personal y en la decisión consciente de sanar heridas pasadas.

Ambas mujeres explicaron que lo que las mantiene firmes no es una idealización, sino la voluntad de caminar junto a alguien que reconoce sus errores y trabaja para no repetirlos.

El episodio se convirtió en una conversación profunda sobre las relaciones reales detrás de la fama, los desafíos de la paternidad moderna y la importancia del amor que se construye incluso en medio de los errores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La tierna foto con la que Jessi Uribe derritió a sus fans tras el nacimiento de su bebé Jessi Uribe

Jessi Uribe derrite a sus fans con una tierna foto de su bebé recién nacida

La hija de Jessi Uribe y Paola Jara ya nació y el cantante no se resistió al compartir una tierna foto de su recién nacida.

Neider García en el after de La casa de los famosos Colombia 2025 - Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision. Blessd

Neider García se burla del escándalo entre Blessd y Pirlo tras publicar parodia

Neider García junto a Maiker Smith, hicieron una parodia de la situación y desataron risas en redes sociales.

Ana María Estupiñán en embarazo Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán enternece con video de su barriguita pintada y trend viral

Ana María Estupiñán encantó a sus seguidores con un video donde luce su barriguita pintada y recrea un trend junto a su esposo.

Lo más superlike

Valentina Taguado huele a los integrantes de Pasabordo. Valentina Taguado

¿A qué huele Pasabordo? Valentina Taguado lo confesó sin filtros en plena transmisión EN VIVO

Valentina Taguado puso a prueba su olfato con Pasabordo en ¿Qué hay pa’ dañar? y no se guardó nada en su calificación.

Miss Universo Miss Universo

Top 5 de Miss Universo 2025, según la IA: sorpresa con Vanessa Pulgarín, ¿entra o queda fuera?

Cazzu se presenta en el escenario de Premios Juventud 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y envía fuerte mensaje a Christian Nodal: "Yo aguanto mucho"

Beéle rompe récord en Bogotá Beéle

Beéle rompe récord en Bogotá: confirma su séptima fecha en el Movistar Arena este 2025

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?