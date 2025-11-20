Pipe Bueno y Luisa Fernanda W protagonizan un romántico momento que tocó miles de corazones EN VIVO

En una de sus presentaciones, el cantante Pipe Bueno logró que el público viviera una experiencia que fue más allá de la música.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W emocionan a sus seguidores con un tierno gesto en un concierto. (Fotos Canal RCN)

El artista sorprendió al incluir en su show un gesto que conmovió tanto a los asistentes como a los internautas.

La protagonista junto a él fue su pareja, la influencer Luisa Fernanda W, quien se encontraba entre el público disfrutando del evento.

¿Qué pasó durante el concierto entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Mientras interpretaba una de sus canciones, Pipe Bueno se acercó a Luisa Fernanda W y comenzó a cantarle a pocos centímetros de su rostro.

El momento culminó con un beso que desató la emoción en los asistentes y una ola de reacciones en redes sociales.

El clip fue compartido por varios asistentes y rápidamente se viralizó, generando decenas de comentarios que destacaban lo enamorados que se ven.

El video no solo capturó un instante romántico, sino que también reafirmó el vínculo que ambos comparten públicamente desde hace años.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han construido una relación visible, pero también cercana a su comunidad digital.

Cada aparición pública, cada gesto compartido, fortalece ese lazo con sus seguidores, quienes se sienten parte de su historia.

¿Cuál es la última canción lanzada por Pipe Bueno?

Actualmente, Pipe Bueno se encuentra en plena promoción de su sencillo “Tengo Mucha Sed”, una canción que mezcla su característico estilo popular con el despecho y el desahogo emocional.

El tema ha sido bien recibido por sus fanáticos y forma parte de su concierto “3er Round”, programado para el 13 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Este show promete una experiencia inmersiva con un escenario 360°, pensado para ofrecer cercanía total con el público.