Top 5 de Miss Universo 2025, según la IA: sorpresa con Vanessa Pulgarín, ¿entra o queda fuera?

La IA tuvo en cuenta a expertos en certámenes de belleza para elegir a las candidatas que estarían en el Top 5 de Miss Universo 2025.

Omar Murcia Salazar
Miss Universo
Top 5 de Miss Universo 2025, según la IA: sorpresa con Vanessa Pulgarín | Foto del Canal RCN.

Miss Universo 2025 es una realidad. Pronto se conocerá el nombre de la mujer que recibiría el título de ser la más bella del mundo, así que las expectativas son muchas.

¿Cómo se elegirá a la nueva Miss Universo 2025?

Decenas de mujeres compiten por la corona, varias de ellas se postulan como favoritas por sus apariciones en los días previos a la gala de elección y coronación.

Miss Universo comunicó cambios en la elección, pues incorporó un Top 30, luego de esto va el Top 10 (con desfile en traje de playa y gala), Top 5 (con preguntas) y, por último, Top 3 (con pregunta final), antes de que se elija a la nueva reina universal.

Precisamente, es común que se hagan predicciones de todo tipo respecto a los tops de Miss Universo. Hay expertos en reinados de belleza que estudian minuciosamente cada ítem para definir la posible ganadora, entre otros aspectos.

Además, como la tecnología tampoco se queda atrás, se le pidió a la IA que hiciera su propio análisis y con ello lanzará una predicción de cómo quedaría conformado el Top 5 de Miss Universo 2025.

¿Cuál será el Top 5 de Miss Universo 2025?, según la IA

De acuerdo con IA, aunque no puede predecirlo con certeza, tuvo en cuenta los análisis de expertos. Por lo tanto, el Top 5 sería el siguiente:

  1. Ahtisa Manalo (Filipinas): ha sido muy destacada por medios y expertos como una de las favoritas.
  2. Stephany Abasali (Venezuela): la IA y los analistas la ven con muy buen perfil: mezcla de carisma, preparación técnica y discurso fuerte.
  3. Vanessa Pulgarín (Colombia): aparece constantemente como una favorita. Su desempeño en preliminares ha sido sólido.
  4. Olivia Yacé (Costa de Marfil): según expertos, es una candidata muy completa: carisma, personalidad fuerte y presencia internacional.
  5. Fátima Bosch (México): muy mencionada entre las favoritas por varios medios y análisis de IA.
Vanessa Pulgarín
La IA no descarta que Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, haga parte el Top 5 de Miss Universo 2025 | Foto del Canal RCN.

¿Qué otras participantes tendrían chance de pasar al Top 5 de Miss Universo?, según la IA

No obstante, la IA agregó a otras posibles candidatas, las cuales llamó como "menciones honoríficas", entre ellas mencionó a:

  • Nadia Mejía (Ecuador): también ha sido señalada por su constancia en los actos preliminares.
  • Karla Bacigalupo (Perú): un missólogo la ubicó entre sus favoritas y tiene bastante apoyo mediático.
  • Veena Praveenar (Tailandia): la anfitriona siempre tiene atención, y algunos medios la colocan muy fuerte en su top.
