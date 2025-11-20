Vanessa Pulgarín revela cómo responderá la temida pregunta de Miss Universo, ¿en inglés o español?

Las horas se hacen menos para que se lleve a cabo la elección y coronación de Miss Universo 2025.

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, ha tenido un sobresaliente desempeño en Tailandia, país anfitrión de este año del reinado de belleza, y por eso es que se guardan las esperanzas de que pueda ser la gran ganadora.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

¿En qué idioma Vanessa Pulgarín responderá la pregunta de Miss Universo?

Mientras llega el momento, días antes de arribar a Tailandia Vanessa Pulgarín estuvo en las instalaciones del Canal RCN, allí reveló parte de su preparación, a la vez que llamó el interés cuando la interrogaron acerca de si la pregunta que le hagan en Miss Universo la responderá en español o en inglés.

No es un secreto que el idioma inglés es fundamental en Miss Universo, pues es el que la mayoría de reinas dominan y con el que más se pueden comunicar.

Vanessa Pulgarín ha sobresalido en Miss Universo 2025 | Foto de Buen día, Colombia.

Sin embargo, a las candidatas que llegan al Top 5 se les da la posibilidad de responder la pregunta en inglés o en su idioma natal. En el caso de Vanessa Pulgarín, reveló que lo hará en español.

"Yo sé inglés, pero obviamente prefiero responder en mi idioma natal, que es español. Entonces, simplemente es escuchar muy bien la pregunta en inglés y en español para evitar algún error", reveló Miss Colombia.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

¿Cómo se preparó Vanessa Pulgarín para Miss Universo 2025?

Por otro lado, Vanessa Pulgarín contó que su preparación para Miss Universo fue ardua, tomó clases de oratoria, inglés, pasarela, entrenamiento personal, maquillaje, entre otras.

En adición, contestó que su enfoque no está en ver cuál es su punto débil, sino, más bien, su punto más fuerte, el cual es la disciplina y el enfoque.

Vanessa Pulgarín dice que ella nació para ser Miss Universo | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín atrapa en Miss Universo con su vestido de serpiente: así se ve el llamativo atuendo

La elección y coronación de Miss Universo 2025 es este jueves 20 de noviembre a partir de las 8:00 de la noche, trasmisión exclusiva en Colombia desde Tailandia a través del Canal RCN. Descarga gratis la app, haciendo clic aquí.