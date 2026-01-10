Yina Calderón responde a comparaciones con Aida Victoria tras video viral
Un video viral volvió a poner a Yina Calderón en el foco de las redes, generando comparaciones con Aida Victoria y un intenso debate digital.
Un video viral volvió a poner a Yina Calderón en el foco de las redes, generando comparaciones con Aida Victoria y un intenso debate digital.
Autoridades confirmaron que otras cinco personas fallecieron junto a Yeison Jiménez en el accidente aéreo.
Yeison Jiménez estaba a pocos meses de cumplir uno de sus más grandes sueños en su carrera musical.
Yeison Jiménez habría hablado recientemente de sueños premonitorios y señales que anticipaban un accidente aéreo.
Jessi Uribe expresó su dolor por la muerte de Yeison Jiménez con un mensaje lleno de fe y recuerdos compartidos.