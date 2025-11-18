Vanessa Pulgarín atrapa en Miss Universo con su vestido de serpiente: así se ve el llamativo atuendo

Vanessa Pulgarín no deja de llamar el interés en Miss Universo 2025. La representante de los colombianos en el importante certamen de belleza se prepara para la preliminar, de modo que busca obtener la mayor atención del público.

El jueves 20 de noviembre se llevará a cabo la elección y coronación de Miss Universo 2025, así que Colombia resuena entre las candidatas favoritas para ser reina universal.

¿Cuál es el vestido de serpiente que Vanessa Pulgarín usó en Miss Universo 2025?

Vanessa Pulgarín arribó semanas atrás a Tailandia, país anfitrión de esta edición número 74 de Miss Universo, y su visibilidad ha sido notoria en redes sociales. A través de distintos looks, además de su pasarela, la Miss Universe Colombia sigue destacando.

Es así como en una reciente aparición fue grabada de manera masiva, ya que utilizó un vestido con un diseño de serpiente que puso a hablar a todos.

Vanessa Pulgarín está entre las favoritas de Miss Universo 2025 | Foto del Canal RCN.

Vanessa Pulgarín llegó al hotel de Bangkok después de los ensayos de Miss Universo, allí fue recibida por fanáticos y la prensa. En efecto, la paisa deslumbró con su vestido debido a que era de color negro, pero lo diferente fue que una serpiente plateada la envolvía por completo.

De inmediato, le pidieron a la colombiana desfilar frente a los espectadores y ella lo hizo con todo el profesionalismo y orgullo posible.

Este es uno de los videos que muestra a Vanessa Pulgarín en 'modo serpiente' en Miss Universo 2025:

¿Cuándo y a qué hora es el desfile preliminar de Miss Universo 2025?

Los internautas comentaron la aparición de Vanessa Pulgarín luego de los ensayos para la preliminar de Miss Universo, la cual se transmite en Colombia el miércoles 19 de noviembre a las 7:00 de la mañana. Ese mismo día, se lleva a cabo el desfile con traje nacional, horas antes, es decir, a la 1:00 de la mañana.

Algunos apuestan porque Vanessa Pulgarín será la nueva Miss Universo | Foto del Canal RCN.

Debido a que entre Colombia y Tailandia hay una diferencia horaria de 12 horas, las transmisiones cambian. Por ello, la final de Miss Universo está prevista para el viernes 21 de noviembre, pero se va a transmitir como tal en Colombia el jueves 20 de noviembre a partir las 8:00 p.m. por el Canal RCN.