Mateo Carvajal le permitió a su hijo Salvador tatuarse y causó revuelo | VIDEO

Mateo Carvajal se dejó convencer de su hijo para hacerse un tatuaje, pero la situación se le salió de las manos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Mateo Carvajal
Mateo Carvajal le permitió a su hijo Salvador tatuarse y causó revuelo | Foto del Canal RCN y Freepik.

El influenciador, modelo y deportista Mateo Carvajal compartió un video en redes sociales en el que mostró que le dio permiso a su hijo Salvador, de pocos años, para que se tatuara.

Mateo Carvajal se encuentra disfrutando de días de playa con su hijo Salvador. En medio de una caminata, el niño le dijo a su papá si lo dejaba hacerse tatuajes.

¿Cómo son los tatuajes que se hizo Salvador, el hijo de Mateo Carvajal?

Aunque se trata de tatuajes temporales, los cuales se realizan con aerógrafo, los seguidores del atleta empezaron a preguntarse cómo va a reaccionar la mamá del niño, la presentadora Melina Ramírez, cuando lo vea.

Y es que no solo fue un tatuaje temporal, que dura varios días, sino que Salvador se hizo varios, lo que puso pensativo a Mateo Carvajal; en especial cuando le dijeron que las marcas duraban de ocho a diez días. Incluso, le pidió al niño que no le contara nada a su mamá.

Mateo Carvajal
Mateo Carvajal se fue para la playa con su hijo, Salvador | Foto del Canal RCN.

"¿Será que me irán a llamar la atención?... Ay, la mamá, el regaño que me espera", expresó Carvajal.

Como descripción del clip, el influenciador remarcó que ahora debe mirar cómo resolver la quitada de los tatuajes. Este es el video.

 

¿Cuál es la foto de Mateo Carvajal con su hijo, Salvador, ambos con tatuajes?

En otra publicación en Instagram, Mateo Carvajal se mostró muy feliz con su hijo Salvador mediante una fotografía. Ambos están en la piscina y son visibles los tatuajes que se hizo el niño.

"Mi socio de aventuras y de tatuajes. Yo te cuido, tú me inspiras. Así funciona", escribió Mateo Carvajal.

 

Las reacciones hicieron eco en ambas publicaciones, tanto en el video como en la foto, así que abundan los comentarios, muchos diciendo que las reacciones de las abuelas y la mamá de Salvador no serán buenas.

De igual manera, se interpretan mensajes como los compartidos a continuación: "Las doñas no están listas para ver esto", "Me encanta la crianza que tiene Salvador junto a ti, Mateo", "A Melina no le va a gustar eso", "Son lo máximo, padre e hijo".

