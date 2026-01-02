Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio recordó su operación de corazón al regresar al lugar de los hechos: “Voy a llorar”

Yeferson Cossio sufrió una falla cardiaca que lo llevó a ser sometido a una operación de urgencia, dos semanas atrás.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio conmovió al regresar a Cartagena, ciudad en donde fue operado del corazón.
Yeferson Cossio conmovió al regresar a Cartagena, ciudad en donde fue operado del corazón. (Foto Canal RCN).

El reconocido influenciador Yeferson Cossio reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado video que tocó fibras. El creador de contenido viajó nuevamente a Cartagena donde dos semanas atrás tuvo que ser sometido a una operación de urgencia tras una falla cardiaca.

Artículos relacionados

¿Por qué Yeferson Cossio fue operado del corazón?

El pasado 22 de diciembre del 2025 Yeferson Cossio anunció por medio de sus redes sociales que sería sometido a una operación de urgencia tras una falla cardiaca que lo tenía hospitalizado desde hace varios días en Cartagena.

Yeferson Cossio cuenta que le falló el corazón.
Yeferson Cossio será sometido a una intervención tras fallas en su corazón. (Foto Canal RCN)

Carolina Gómez, novia del creador de contenido, explicó en aquella ocasión que el funcionamiento de su corazón había colapsado tras someter su cuerpo a un exceso de estrés provocado por la falta de descanso, pues además de no dormir la cantidad de horas adecuadas, Cossio permanecía en fiestas de manera constante.

Artículos relacionados

El corazón le iba a explotar por exceso de estrés. Él dormía día por medio por trabajar y llevaba así varios meses, pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a salir menos de fiesta”, explicó la joven influenciadora luego de que Cossio saliera de la operación.

Gisela, hermana de Yeferson Cossio se pronunció por su reciente intervención del corazón: esto dijo
¿Cuál es la razón por la que Yeferson Cossio fue hospitalizado? | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Yeferson Cossio tras regresar a la ciudad en la que sufrió una falla cardiaca?

Ahora bien, durante la tarde de este viernes 2 de diciembre tras cumplirse dos semanas del terrible acontecimiento, Yeferson Cossio se mostró nuevamente desde Cartagena para hacer realidad uno de sus más grandes sueños: realizar un festival de electrónica.

Artículos relacionados

En medio de este gran logro, el creador de contenido recordó el difícil momento que casi acaba con su vida, para destacar que ahora se encuentra viviendo un gran momento en su vida.

"Quien diría que aquí en Cartagena, hace dos semanas, casi me muero y aquí estoy cumpliendo uno de mis sueños, voy a llorar, estoy muy feliz"

Así mismo, el creador de contenido aprovechó para resaltar que ya no asistiría a un festival como espectador, sino que ahora lo haría como uno de los dueños.

"Amo los festivales, ustedes lo saben. Siempre voy a los festivales como espectador... este fin de semana vengo es como uno de los dueños"

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol revela si sería padrastro de Emiliano, hijo de Aida y El Agropecuario Westcol

Westcol revela si estaría dispuesto a ser padrastro del hijo de Aida Victoria Merlano y El Agropecuario

Westcol sorprendió a sus seguidores al decirle a Aida Merlano si estaría dispuesto a asumir el rol de padrastro de su hijo Emiliano.

El posible beso de Aida Victoria y Westcol en stream Westcol

¿Hubo beso? Aida Merlano y Westcol desatan rumores tras reencuentro en stream

Aida Victoria Merlano y Westcol se reencontraron en un stream inesperado que revivió el pasado y provocó miles de reacciones.

Will Smith en el ojo del huracán: demandado por conducta indebida con su violinista Talento internacional

Will Smith es demandado por presunta conducta indebida hacia su violinista

Will Smith enfrenta demanda por presunta conducta indebida y despido injustificado hacia un violinista.

Lo más superlike

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?

Este año, la Selección Colombia regresa a un Mundial de Fútbol de mayores y el país celebrará unas nuevas elecciones presidenciales.

Jhonny Rivera sorprendió al celebrar el Año Nuevo acompañado de su novia actual y su expareja Jhonny Rivera

Jhonny Rivera sorprendió al celebrar el Año Nuevo acompañado de su novia actual y su expareja

Las autoridades investigan las causas del deceso de la hija de Tommy Lee Jones. Viral

Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias

uan Palau es el nuevo confirmado de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Juan Palau se une a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia: así lo confirmó El Jefe

Ángela Aguilar afirmó que este año le dejó muchas lecciones. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se desahogó y habló del duro año que vivió: “No fue fácil”