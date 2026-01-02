Yeferson Cossio recordó su operación de corazón al regresar al lugar de los hechos: “Voy a llorar”

El reconocido influenciador Yeferson Cossio reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado video que tocó fibras. El creador de contenido viajó nuevamente a Cartagena donde dos semanas atrás tuvo que ser sometido a una operación de urgencia tras una falla cardiaca.

¿Por qué Yeferson Cossio fue operado del corazón?

El pasado 22 de diciembre del 2025 Yeferson Cossio anunció por medio de sus redes sociales que sería sometido a una operación de urgencia tras una falla cardiaca que lo tenía hospitalizado desde hace varios días en Cartagena.

Carolina Gómez, novia del creador de contenido, explicó en aquella ocasión que el funcionamiento de su corazón había colapsado tras someter su cuerpo a un exceso de estrés provocado por la falta de descanso, pues además de no dormir la cantidad de horas adecuadas, Cossio permanecía en fiestas de manera constante.

“El corazón le iba a explotar por exceso de estrés. Él dormía día por medio por trabajar y llevaba así varios meses, pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a salir menos de fiesta”, explicó la joven influenciadora luego de que Cossio saliera de la operación.

¿Qué dijo Yeferson Cossio tras regresar a la ciudad en la que sufrió una falla cardiaca?

Ahora bien, durante la tarde de este viernes 2 de diciembre tras cumplirse dos semanas del terrible acontecimiento, Yeferson Cossio se mostró nuevamente desde Cartagena para hacer realidad uno de sus más grandes sueños: realizar un festival de electrónica.

En medio de este gran logro, el creador de contenido recordó el difícil momento que casi acaba con su vida, para destacar que ahora se encuentra viviendo un gran momento en su vida.

"Quien diría que aquí en Cartagena, hace dos semanas, casi me muero y aquí estoy cumpliendo uno de mis sueños, voy a llorar, estoy muy feliz"

Así mismo, el creador de contenido aprovechó para resaltar que ya no asistiría a un festival como espectador, sino que ahora lo haría como uno de los dueños.