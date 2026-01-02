Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Will Smith es demandado por presunta conducta indebida hacia su violinista

Will Smith enfrenta demanda por presunta conducta indebida y despido injustificado hacia un violinista.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Will Smith en el ojo del huracán: demandado por conducta indebida con su violinista
Will Smith en el ojo del huracán: demandado por conducta indebida con su violinista.

El reconocido actor y cantante estadounidense Will Smith está en el ojo del huracán tras ser demandado por uno de sus violinistas, quien lo acusa de presuntas conductas indebidas y despido injustificado.

¿Qué se sabe de la demanda hacia Will Smith por presunta conducta indebida hacia su violinista?

Según información revelada por medios internacionales, Will Smith fue demandado por Brian King Joseph, un violinista que inicialmente trabajó con él en 2024 para acompañarlo en un show en San Diego y posteriormente fue sumado a su gira “Based on a True Story: 2025”.

Acusan a Will Smith de comportamiento inapropiado con su violinista
Acusan a Will Smith de comportamiento inapropiado con su violinista.

Pese a que en un inicio la relación laboral entre ambos parecía transcurrir con profesionalismo, Brian King Joseph afirma que durante este tiempo comenzó a percibir un interés inapropiado por parte de Smith, al que describe como “grooming”.

En la demanda, King Joseph menciona que Will Smith le habría dicho frases como: “tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”. Sin embargo, todo habría escalado durante una estadía en Las Vegas en donde tenían shows previstos.

Según el documento, Joseph había regresado a la habitación de hotel cerca de las 11:00 p.m. encontrándose con una escena aterradora: la puerta abierta, sin forcejeo alguno, y en su interior varios objetos que no le pertenecían, entre ellos una botella de cerveza, toallitas húmedas, medicamentos contra el VIH con el nombre de otra persona, una mochila roja, y documentos de alta hospitalaria que pertenecían a un desconocido.

Escándalo en Hollywood: Will Smith enfrenta demanda por trato indebido a su violinista
Escándalo en Hollywood: Will Smith enfrenta demanda por trato indebido a su violinista.

Sumado a esto, fue hallada también una nota que decía: “Brian, volveré no más tarde de las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F”.

El violinista alega que una vez denunció el hecho a la seguridad del hotel, a representantes del artista y a la policía, fue despedido injustificadamente, por lo que decidió demandar a Will Smith y su empresa Treyball Studios Management por ac*so s*xual, represalias, intimidación y despido injustificado.

¿Will Smith respondió a la demanda por conducta indebida hacia su violinista?

Este viernes 2 de enero, tras la demanda interpuesta por Brian King Joseph, el equipo legal de Will Smith, encabezado por el abogado Allen B. Grodsky, declaró ante la prensa internacional que rechaza categóricamente las acusaciones, las cuales calificó como falsas y sin fundamento. Asimismo, aseguraron que responderán por la vía legal.

“Las acusaciones del señor Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas y temerarias. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas afirmaciones y garantizar que la verdad salga a la luz”, afirmó Allen B. Grodsky.

