Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año

Los colombianos tienen distintas tradiciones para despedir el año viejo y a su vez recibir al nuevo. Algunas personas consumen las 12 uvas, otras se guardan lentejas en las bolsillas y otras más corren por el barrio con una maleta.

Asimismo, existen rituales espirituales y emocionales que marcan el inicio del nuevo año y permiten dejar atrás los problemas y recuperar la motivación de cara a próximos retos.

¿Cuáles son las mejores canciones para escuchar en el inicio de un Nuevo Año?

En ese orden de ideas la música también juega un papel clave. En diciembre, por ejemplo, suenan con mucha fuerza artistas como Pastor López, Rodolfo Aicardi, ‘El loko’ Quintero o Diomedes Díaz, quienes amenizan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Además, se han establecido canciones que, expertos afirman, son ideales para escuchar al iniciar, como en este caso, un nuevo año.

Son temas variados y que con el paso del tiempo han sumado miles de reproducciones más, gracias a su contenido emocional y el mensaje de sus letras.

En el primer lugar aparece Diego Torres con ‘Color esperanza’, una canción que como su titulo lo indica, invita a retomar la esperanza, a no perder la fe y a seguir adelante pese a las adversidades.

También sobresale ‘Rayando el sol’, un tema interpretado por la agrupación mexicana ‘Maná’. Es una canción cargada de entusiasmo y que revive las fibras emocionales de quienes la escuchan.

Marc Anthony con ‘Vivir mi vida’ también ha hecho historia. Esta canción ya le ha dado la vuelta al mundo; solo en YouTube suma casi 1.300 millones de reproducciones tras 12 años de su lanzamiento oficial.

Otras canciones también son clave para escuchar en el inicio de un nuevo año, según la agencia de noticias GDA, como ‘Happy’, ‘Eres’, ‘Andar conmigo’ y ‘Brillas’.

Canciones para elevar el entusiasmo en el inicio de un nuevo año

‘Color esperanza’ – Diego Torres

‘Rayando el sol’ – Maná

‘Vivir mi vida’ – Marc Anthony

‘Happy’ – Pharrell Williams

‘Eres’ – Café Tacvba

‘Andar conmigo’ – Julieta Venegas

‘Brillas’ – León Cordero

‘Valerie’ – Mark Ronson & Amy Winehouse

‘Dejarte llevar’ – Conociendo Rusia

‘La tierra del olvido’ – Carlos Vives

¿Cuáles colores tienen mayor relevancia y poder en el inicio de un nuevo año?

El color también juega un papel clave en la vida de las personas y toma más fuerza en estas épocas decembrinas.

De acuerdo con información de El Cronista, el color que más se usa en Año Nuevo es el amarillo, relacionado con la buena suerte. La psicología del color lo asocia con la creatividad y la capacidad de pensar de manera positiva, pese a las barreras que se puedan presentar.

El rojo también tiene un papel preponderante, ya que, según la psicología, simboliza el amor, la toma de decisiones, los cambios y el valor. Entre tanto, el verde se asemeja con la calma y el equilibrio.

El rosado es símbolo de armonía emocional y el blanco atrae la paz, además, invita a la renovación. Finalmente, el azul se asocia con la comunicación y la concentración.