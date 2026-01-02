Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Hubo beso? Aida Merlano y Westcol desatan rumores tras reencuentro en stream

Aida Victoria Merlano y Westcol se reencontraron en un stream inesperado que revivió el pasado y provocó miles de reacciones.

El posible beso de Aida Victoria y Westcol en stream
El posible beso de Aida Victoria y Westcol en stream. Foto AFP/Tommaso Boddi/ Freepik

Aida Victoria Merlano y Westcol volvieron a compartir espacio en un stream en vivo que, en cuestión de minutos, se convirtió en tendencia.

No hubo anuncio previo ni campaña de expectativa, pero bastó con que la cámara se encendiera para que cientos de miles de personas se conectaran con un mismo objetivo, ver frente a frente a una de las exparejas más mediáticas del ecosistema digital colombiano.

¿Por qué este reencuentro entre Aída y Westcol generó tanta expectativa?

Desde el primer minuto, quedó claro que no se trataba de un stream cualquiera. La historia entre Aida y Westcol ha estado marcada por momentos de cercanía extrema, rupturas abruptas y versiones opuestas que durante mucho tiempo circularon sin una conversación directa entre ambos.

 

Ambos reconocieron sentirse fuera de lugar al inicio, conscientes de que cualquier palabra o gesto sería analizado al detalle por miles de espectadores atentos.

¿Cómo cambió el ambiente entre Aída y Westcol durante la transmisión?

Aunque al comienzo predominaba la tensión, el tono fue transformándose conforme avanzaba la charla, las risas aparecieron de forma espontánea, los recuerdos compartidos comenzaron a fluir y la conversación se volvió más ligera, sin perder profundidad.

Aida Victoria Merlano y Westcol no se ven desde su ruptura.
Aida Victoria Merlano y Westcol no se ven desde su ruptura sentimental. (Foto Canal RCN)

Westcol fue claro al señalar que el objetivo no era revivir el pasado sentimental, sino cerrar capítulos que habían quedado abiertos y Aida, por su parte, se mostró tranquila y dispuesta a hablar desde la experiencia, sin evasivas.

¿Qué pasó entre Aída y Westcol al final del stream?

Aida se acercó a Westcol frente a la cámara en una escena que, por segundos, dejó a la audiencia sin saber cómo interpretarla, la cercanía física, las caricias y la naturalidad del momento provocaron una avalancha de comentarios en tiempo real.

Westcol habló abiertamente sobre la posibilidad de volver con Aida Victoria Merlano.
Westcol habló abiertamente sobre la posibilidad de volver con Aida Victoria Merlano. Foto Canal RCN/ Foto AFP Tommaso Boddi

Muchos usuarios creyeron haber presenciado un beso, mientras otros señalaron que se trató simplemente de un gesto de confianza que surgió de forma espontánea.

Al finalizar la transmisión, quedó claro que el reencuentro no buscaba una reconciliación romántica, pero sí dejó expuesta una conexión emocional que sigue generando conversación.

El stream no solo marcó uno de los momentos digitales más comentados del inicio de año, sino que volvió a demostrar el poder que tienen las historias inconclusas cuando se enfrentan, sin filtros, frente a una audiencia masiva.

