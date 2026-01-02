Jennifer López genera fuerte polémica por los vestuarios que usa en sus conciertos: así se defendió

En el inicio de su residencia de conciertos en Las Vegas, Jennifer López decidió hablar de un tema por el que ha sido criticada casi la mayor parte de su carrera. JLo abordó sin rodeos dicha situación y lanzó una contundente frase.

¿Jennifer López se molestó al hablar de quienes la critican por los vestuarios que utiliza en sus conciertos?

‘La diva del Bronx’ habló ante miles de espectadores de los vestuarios que suele utilizar en sus conciertos y respondió a quienes la cuestionan porque, supuestamente, siempre está prácticamente d*sn*da.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

4.000 personas asistieron a su primer show en The Colosseum en Caesars Palace y escucharon las palabras de la cantante, que a principios del 2025 oficializó su divorcio de Ben Affleck.

JLo se refirió inicialmente a lo que siente de las personas que constantemente opinan de su imagen: “me hace gracia, a veces me río de algunas cosas, pero también dicen cosas graciosas…” “…una de las cosas es, ‘¿Por qué, cuando posa para fotos, siempre sonríe con la boca abierta?’…”

Y prosiguió mientras se dirigía en inglés a sus fans: “¿Por qué siempre hace eso? ¿Por qué sonríe así cuando se saca fotos? ¿Por qué siempre se viste de esa manera? ¿Por qué no se viste según su edad?”.

Artículos relacionados Yina Calderón Se conoce video de la grave situación que vivió Yina Calderón en su pueblo natal

Fue entonces cuando se refirió exactamente a quienes la señalan de estar casi de*un*a y respondió con contundencia, de paso, dejó claro que eso no la afecta, en cambio, seguirá mostrándose como lo ha hecho a lo largo de su carrera sobre los escenarios.

“¡Y digo que si tuvieras este cuerpo, también estarías des*u*o!”.

JLo lanzó dicha frase y continuó con su espectáculo, desatando la locura de sus fans, quienes la apoyaron sin dudarlo sobre lo expresó.

El reciente show es el primero de los 12 que ofrecerá la exesposa de Marc Anthony en The Colosseum de Las Vegas. Las fechas se extenderán hasta el 28 de marzo de 2026. De esta manera, la artista trata de encauzar de nuevo su carrera, esto tras su resonado divorcio de Ben Affleck y la cancelación de una gira de conciertos que haría por Estados Unidos.

Jennifer López se tomó con humor las críticas por los vestuarios que utiliza en sus presentaciones en vivo. Foto: AFP - Astrid Stawiarz

Cuatro veces ha estado casada ‘La reina del Bronx’, con Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony y Ben Affleck, aunque antes del actor estadounidense también estuvo a punto de subir al altar con el exbeisbolista Alex Rodríguez. Si la pandemia del Covid no se hubiera atravesado en sus planes, seguramente, sería cinco los matrimonios en el historial amoroso de la intérprete de 56 años.

¿Jennifer López se borró el tatuaje que se había hecho por Ben Affleck?

A propósito de su rompimiento con el protagonista de ‘Triple frontera’, Jennifer López tomó una radical decisión que cierra definitivamente su ciclo con el actor y productor.

JLo decidió modificar el tatuaje que se había hecho en honor a Affleck. Inicialmente, se había dibujado un símbolo de infinito con una flecha y los nombres de ambos, pero ahora modificó el nombre del actor por la figura de un colibrí.

Artículos relacionados Jennifer López Ben Affleck y Jennifer López se reencuentran para hacer compras navideñas: ¿Reconciliación?

Un cambio que fue detectado por seguidores meses después de su divorcio y rápidamente se convirtió en tema de conversación, interpretado como una forma de cerrar un capítulo sin borrar completamente la experiencia.