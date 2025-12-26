Ben Affleck y Jennifer López se reencuentran para hacer compras navideñas: ¿Reconciliación?

Días previos a la Navidad, Ben Affleck y Jennifer Lopez sorprendieron al reaparecer juntos en público, casi un año después de haber puesto fin a su matrimonio. La expareja fue vista compartiendo una salida en Los Ángeles, en lo que fue descrito como un encuentro tranquilo y enfocado en el entorno familiar.

Las imágenes, captadas por paparazzi, circularon rápidamente en redes sociales y reavivaron el interés mediático en una de las historias de amor más comentadas de Hollywood.

¿Dónde y cuándo se reencontraron Ben Affleck y Jennifer López?

El actor y la cantante coincidieron el pasado domingo en el Brentwood Country Mart, un concurrido centro comercial al aire libre ubicado en el oeste de Los Ángeles. Aunque llegaron por separado, recorrieron varias tiendas del lugar y luego compartieron un almuerzo junto a Samuel, el hijo menor de Affleck, de 13 años.

¿Cómo fue la salida entre Ben Affleck y Jennifer López?

Según versiones recogidas por medios internacionales, la jornada incluyó compras en tiendas de ropa de alta gama y una comida en el mercado Farmshop. Testigos señalaron que el ambiente fue relajado y cordial, sin señales de incomodidad entre ambos.

Fuentes cercanas a la expareja aseguraron que el objetivo del reencuentro fue compartir tiempo con Samuel y priorizar su bienestar en medio de la temporada navideña. Durante la salida, Jennifer Lopez se mostró cercana y participativa, incluso colaborando en la elección de algunos regalos.

Jennifer López y Ben Affleck fueron vistos haciendo compras. (Foto KEVIN WINTER / AFP)

¿Qué relación mantienen Jennifer López y Ben Affleck luego de su divorcio?

El encuentro se produjo casi un año después de que Lopez presentara la solicitud de divorcio en agosto de 2024, proceso que concluyó oficialmente en enero de 2025. Desde entonces, ambos han reiterado que mantienen una relación respetuosa y cordial.

Ben Affleck y Jennifer Lopez retomaron su relación en 2021, casi dos décadas después de su mediático romance a comienzos de los años 2000. Su boda, celebrada en julio de 2022, fue vista como una segunda oportunidad para una historia que había quedado inconclusa. Sin embargo, dos años más tarde, la relación llegó nuevamente a su fin.

¿Significa esta reunión una posible reconciliación?

Aunque la aparición conjunta despertó especulaciones, el reencuentro no sugiere una reconciliación sentimental. Más bien, refleja una dinámica madura y cordial, especialmente en fechas significativas como la Navidad y cuando se trata del bienestar de sus hijos.

Es importante recordar que los hijos de ambos actores tienen una relación amistosa que perduró aún después de la separación.

Affleck es padre de Violet (19), Fin (16) y Samuel (13), fruto de su matrimonio con Jennifer Garner, mientras que Lopez es madre de los mellizos Max y Emme (17), junto al cantante Marc Anthony.