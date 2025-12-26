Luisa Fernanda W imita a sus hijos y desata críticas por su look: seguidores la tildan de “señora”

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al compartir un divertido video en el que recreó algunas acciones de sus hijos.

No obstante, más allá de la imitación, el look que usó en la grabación también llamó la atención y desató una ola de reacciones, con comentarios en los que incluso la tildaron de “señora”.

¿Qué mostró Luisa Fernanda W al imitar a sus dos hijos?

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, donde suma millones de seguidores, la creadora de contenido colombiana compartió una escena cotidiana en la que imita a sus dos hijos, provocando risas entre sus fanaticada.

En las imágenes se observa a Luisa Fernanda W utilizando expresiones como “mira, mamá”, mientras recrea algunas de las travesuras de los pequeños: saltar cerca del sofá, usar su fuerza para levantar una silla y recostarse sobre dos sillas al mismo tiempo.

Además, la influenciadora mostró cómo sus hijos convierten objetos comunes en juguetes, utilizando incluso un sobre de azúcar como parte del juego, un detalle que muchos padres no tardaron en identificar como algo habitual en casa.

Luisa Fernanda W comparte video familiar y su look arrasa en redes: ¿por qué la llaman “señora”? (Foto: AFP)

“Tienes 2 hijos varones de 3 y 5 años”, fue la frase con la que Luisa Fernanda W usó para compartir el video.

¿Por qué tildaron a Luisa Fernanda W como una “señora”?

Por supuesto, su publicación se llenó de miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios de seguidores que se identificaron con la escena e incluso bromearon sobre sus hijos: “Y uno diciendo a todo ‘¡WOWWWWW, HIJO!’”.

Más allá del momento divertido, muchos internautas se fijaron en el look de la influencer, que lucía un traje verde con figuras en la tela, compuesto por una blusa y una falda un poco por encima de la rodilla, combinados con tacones altos.

“Comenzó el video y pensé que era una señora x. Hasta que vi que era Luisa. Ese color de pelo le cambió todo”, fue unos de los comentarios, mientras otros internautas intentaban defender a la colombiana.

Luisa Fernanda W comparte video familiar y su look arrasa en redes: ¿por qué la llaman “señora”? (Foto: Canal RCN)

“Todos dicen: "Parece una señora". Oigan, Luisa, ¡yaaa! Es una señora. Es que la vimos adolescente, pero eso ya fue hace 13 años... ¡YA ES MAMÁ! Pero sigue siendo bella”.