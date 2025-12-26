¡Luto en el deporte! Falleció una joven promesa a los 18 años

La gimnasia rítmica atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse la muerte de una destacada deportista juvenil que, pese a su corta edad, ya había logrado importantes títulos a nivel nacional.

La noticia fue confirmada el 24 de diciembre por entidades deportivas locales, que lamentaron la partida de una atleta cuya carrera se vio interrumpida de manera prematura por una enfermedad.

La joven había sido considerada una de las grandes proyecciones de la disciplina en su país y su fallecimiento generó conmoción entre entrenadores, compañeras y seguidores del deporte, quienes destacaron su talento, disciplina y trayectoria ascendente.

¿Quién fue la joven gimnasta que murió a los 18 años?

Se trató de Isabelle Marciniak, gimnasta brasileña y campeona nacional juvenil en 2021. Nacida en el estado de Paraná, al sur de Brasil, Isabelle comenzó a destacarse desde muy temprana edad en la gimnasia rítmica, acumulando títulos regionales antes de consolidarse en competencias de alcance nacional.

Su mayor reconocimiento llegó en 2021, cuando se coronó campeona del concurso completo en el Campeonato Brasileño Juvenil de Gimnasia Rítmica. Ese mismo año también obtuvo una medalla de plata en la prueba de cinta y se llevó el primer lugar en la modalidad de pelota, resultados que la posicionaron como una de las atletas con mayor proyección de su generación.

En 2023, ya en la categoría adulta, volvió a subir al podio como campeona integrando el trío del Club Agir de Curitiba, lo que sería uno de los últimos logros deportivos antes de que su estado de salud la obligara a alejarse del deporte.

¿Cuál fue la causa de muerte de Isabelle Marciniak?

De acuerdo con la información difundida por medios brasileños y confirmada por la Federación Paranaense de Gimnasia, Isabelle Marciniak falleció a causa de un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático.

La enfermedad fue diagnosticada tiempo atrás y, pese a los tratamientos médicos, su estado de salud se fue deteriorando progresivamente. Finalmente, la joven deportista no logró superar el padecimiento y murió a los 18 años.

El velatorio se realizará en Araucária, su ciudad natal, ubicada en la región metropolitana de Curitiba, donde también se llevará a cabo su sepultura.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales y el mundo deportivo?

La noticia generó una fuerte reacción en redes sociales, especialmente entre integrantes de la comunidad deportiva. La Federación Paranaense de Gimnasia expresó públicamente su solidaridad con la familia, entrenadores y compañeras de la atleta, y destacó el impacto que dejó en el deporte.

“Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz”, escribió La Federación.

Usuarios, colegas y seguidores lamentaron la pérdida de la joven gimnasta, recordando sus logros deportivos y el esfuerzo que la llevó a convertirse en campeona nacional. Muchos coincidieron en que su fallecimiento deja un vacío en la gimnasia rítmica brasileña y en una generación que la vio crecer como atleta.