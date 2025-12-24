Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luto en el deporte: falleció leyenda del ciclismo en Colombia a sus 88 años

La familia del recordado ciclista Roberto 'Pajarito' Buitrago confirmó su deceso en la noche del 23 de diciembre.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció Roberto “Pajarito” Buitrago a sus 88 años
En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Roberto “Pajarito” Buitrago. (Fotos Freepik)

El ciclismo colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Roberto Buitrago, conocido cariñosamente como ‘Pajarito’, uno de los grandes pioneros de este deporte en el país y ganador de la Vuelta a Colombia de 1962.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Roberto “Pajarito” Buitrago?

La noticia fue dada a conocer por su familia en la noche del 23 de diciembre, momento en el que la tristeza se apoderó del pelotón nacional y de los amantes del ciclismo, que conocieron a Buitrago, una figura clave en la historia del ciclismo colombiano.

Familiares del exciclista confirmaron que Roberto Buitrago falleció rodeado de sus seres queridos, destacando el legado deportivo y humano que deja, el cual permanece vigente en la memoria del ciclismo colombiano y en la historia del deporte nacional.

La noticia ha generado consternación en el mundo del deporte y diferentes personalidades se han pronunciado al respecto enviando un mensaje de apoyo a sus familiares y resaltando la gran trayectoria del ciclista.

¿Quién era Roberto “Pajarito” Buitrago, el ciclista que falleció?

Roberto Buitrago nació el 13 de enero de 1937 en Guayatá, Boyacá, hijo de Abraham Buitrago y Mercedes Dueñas. Su amor por el ciclismo comenzó en 1948, cuando siendo aún un niño se interesó por las bicicletas que alquilaban en un taller que solía frecuentar.

El ciclista aseguraba en sus entrevistas que cuando pequeño durante la semana ahorraba las monedas que sus padres le daban para las onces del colegio y los sábados las destinaba a rentar una bicicleta para entrenar.

Su debut en la Vuelta a Colombia se dio en 1956, una época en la que, como él mismo relató en varias ocasiones, conseguir patrocinadores era una tarea compleja y los apoyos económicos para los deportistas eran escasos. Aun así, su talento y perseverancia lo llevaron a convertirse en campeón nacional años más tarde, dejando una huella imborrable en el ciclismo del país.

Con su partida, el ciclismo colombiano despide a uno de los hombres que ayudó a forjar las bases de este deporte en el país. Roberto “Pajarito” Buitrago no solo será recordado por sus triunfos y su histórica victoria en la Vuelta a Colombia de 1962, sino también por su ejemplo de disciplina, sacrificio y amor por la bicicleta, un legado que seguirá inspirando a nuevas generaciones de pedalistas.

