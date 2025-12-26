Luto en el cine: falleció reconocido director y actor recordado por su papel en Homeland

El actor y director palestino Mohammad Bakri falleció el 24 de diciembre a los 72 años, según confirmaron medios locales y agencias internacionales. El artista murió en un hospital de la ciudad de Nahariya, en el norte de Israel.

Artículos relacionados Juan Ricardo Lozano ¡Comediante Alerta abandonó Colombia! Reveló el drástico motivo que lo obligó a irse

Su muerte generó reacciones en el ámbito cultural y cinematográfico, donde era reconocido tanto por su extensa carrera actoral como por su trabajo detrás de cámara.

Bakri fue una figura influyente dentro del cine palestino y árabe, con una trayectoria marcada por producciones internacionales, series de televisión de alto perfil y obras que abordaron temas de identidad, conflicto y memoria histórica.

¿Cuál fue la causa de muerte de Mohammad Bakri?

De acuerdo con la información difundida por el medio Al-Jarmaq y confirmada por Associated Press, Mohammad Bakri falleció debido a problemas relacionados con el corazón y los pulmones. El deceso ocurrió mientras permanecía hospitalizado en Nahariya, ciudad ubicada en el norte de Israel.

Hasta el momento, su familia no ha emitido un comunicado amplio sobre las circunstancias médicas previas a su fallecimiento. Sin embargo, la noticia fue confirmada por fuentes cercanas al entorno cultural palestino y replicada por medios internacionales.

Mohammad Bakri falleció debido a problemas relacionados con el corazón y los pulmones. (Foto FreePik)

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Quién era Mohammad Bakri?

Mohammad Bakri nació en el norte de Israel y desarrolló una carrera artística que se extendió por varias décadas. Fue actor, director y dramaturgo, reconocido por su trabajo en producciones tanto en árabe como en hebreo. A lo largo de su trayectoria, Bakri se caracterizó por abordar historias relacionadas con la identidad palestina y los conflictos sociales y políticos de la región.

Durante las décadas siguientes, participó en múltiples películas, entre ellas Beyond the Walls, Death Before Dishonor y Foreign Nights, consolidándose como un actor de carácter con presencia constante en el cine regional.

Bakri también tuvo presencia en producciones internacionales de alto perfil. Uno de sus roles más reconocidos fue su participación recurrente en la octava temporada de la serie Homeland, emitida por Showtime, donde interpretó al vicepresidente afgano Abdu Qadir G’ulom.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante puertorriqueño, recordado compañero de Chayanne

Además, formó parte del elenco de la película American Assassin (2017), protagonizada por Michael Keaton, y apareció en la serie de HBO The Night Of. En 2022 participó en el filme Boy From Heaven, ampliando su reconocimiento fuera del circuito regional.

Uno de los proyectos finales de Mohammad Bakri fue la película All That’s Left of You, un drama centrado en una familia palestina. La cinta fue seleccionada como la representante de Jordania para competir en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2025 y logró entrar en la lista corta previa a las nominaciones.