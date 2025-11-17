Violeta Bergonzi anuncia que podría ser la que se despide hoy de MasterChef Celebrity, ¿por qué?

Dentro de poco se van a conocer los semifinalistas de MasterChef Celebrity 2025. Esto sucederá luego de que se lleve a cabo el reto de eliminación.

La actriz Alejandra Ávila es la única que ya pasó a la semifinal, lo que significa que Violeta Bergonzi, Pichingo, Carolina Sabino, Michelle Rouillard y Valentina Taguado corren el riesgo de eliminación.

¿Por qué Violeta Bergonzi dijo que podría ser la eliminada de MasterChef Celebrity antes de la semifinal?

Mientras se descubre quién se irá de la producción de cocina del Canal RCN, Violeta Bergonzi se pronunció mediante historias de Instagram y dejó mucho por pensar, pues para algunos anunció su posible salida de MasterChef Celebrity.

Violeta Bergonzi recibió la filipina de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Violeta Bergonzi les dijo a los internautas que este reto de eliminación será definitivo, puesto que se definirán los cinco semifinalistas del juego culinario.

"Si yo llego a quedar en el grupo de semifinalistas, entonces, ese grupo se va para algún lado y vuelve solo hasta la final con el grupo selecto de los cuatro finalistas. En caso de que yo hoy no pase a la semifinal, hoy sería mi último día en MasterChef Celebrity", confesó la presentadora de TV.

Independientemente de lo que suceda, Bergonzi le pidió a los televidentes y usuarios digitales que la acompañen a ella y sus demás compañeros en este reto de eliminación, a la vez que remarcó que la gran final de MasterChef Celebrity 2025 será el próximo martes 25 de noviembre por el Canal RCN.

¿Cómo fueron interpretadas las palabras de Violeta Bergonzi antes de la eliminación de MasterChef Celebrity?

En otras palabras, Violeta Bergonzi anunció que las celebridades que pasan a la semifinal de MasterChef se irían a un reto de campo, el cual será definitivo para desarrollarse la gran final con cuatro participantes.

No obstante, las palabras de la presentadora confundieron, especialmente a sus seguidores, al momento en el que mencionó que en el reto de eliminación antes de la semifinal podría ser su último día pisando la cocina más importante del mundo.

Violeta Bergonzi confundió a sus seguidores antes de la semifinal de MasterChef | Foto del Canal RCN.

En resumen, el futuro de Violeta Bergonzi es la producción gastronómica está en duda. Revive todos los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, a través de la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.