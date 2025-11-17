IA reveló quién sería eliminado y no pasaría a la semifinal de MasterChef Celebrity 2025

El próximo 25 de noviembre se cierran las puertas de la cocina más importante del mundo, pues será la gran final de MasterChef Celebrity 2025.

¿Quiénes corren riesgo de eliminación antes de la semifinal de MasterChef Celebrity 2025?

Solo cuatro celebridades llegarán a la final, pero todavía hay más. En ese sentido, se llevará una nueva eliminación que definirá a los semifinalistas de la temporada que conmemora los 10 años de MasterChef Celebrity.

La actriz Alejandra Ávila ya es semifinalista, ganó un reto con cucharitas y eso le aseguró una semana más en la competencia de cocina del Canal RCN.

Entretanto, Violeta Bergonzi, Pichingo, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Carolina Sabino corren riesgo de eliminación.

Es decir, los anteriores cinco participantes se enfrentarán entre sí y uno de ellos tendrá que decirle adiós a MasterChef.

Antes del reto de eliminación, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que lanzará su propia predicción y revela el nombre de la persona que sería eliminada de MasterChef Celebrity 2015 y, por ende, no pasaría a la semifinal.

¿Quién sería eliminado de MasterChef Celebrity 2024 y no pasaría a la semifinal?, según la IA

Sin más detalles, la IA determinó que la celebridad eliminada sería la actriz y exreina de belleza Michelle Rouillard.

De acuerdo con la herramienta tecnológica, Michelle suele recibir críticas sobre desequilibrio en los sabores y eso tendría mucho peso en las instancias finales, en las que se pide consistencia y técnica refinada.

Michelle Rouillard sería eliminada de MasterChef Celebrity, según la IA | Foto del Canal RCN.

En la misma línea, en este punto del programa, los jueces dejan de premiar solo el carisma y se enfocan en precisión, técnica y propuesta gastronómica clara. Si Michelle no eleva su nivel, podría quedarse atrás.

Además, comparado con otros competidores, su cocina podría carecer de ese “factor wow” que se necesita para llegar al Top 5 definitivo.

El futuro es incierto y queda por esperar cómo se desenvolverá el reto de eliminación, ya que nadie se quiere ir y anhela llegar a la GRAN FINAL. Lo cierto es que todos recibieron la filipina, elemento de vestir que ratifica su compromiso en la producción culinaria.

