Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

IA reveló quién sería eliminado y no pasaría a la semifinal de MasterChef Celebrity 2025

La IA eligió entre Violeta, Michelle, Pichingo, Carolina y Valentina la persona que le dirá adiós a MasterChef Celebrity 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Violeta, Michelle, Pichingo, Carolina, Valentina
IA reveló quién sería eliminado y no pasaría a la semifinal de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

El próximo 25 de noviembre se cierran las puertas de la cocina más importante del mundo, pues será la gran final de MasterChef Celebrity 2025.

Artículos relacionados

¿Quiénes corren riesgo de eliminación antes de la semifinal de MasterChef Celebrity 2025?

Solo cuatro celebridades llegarán a la final, pero todavía hay más. En ese sentido, se llevará una nueva eliminación que definirá a los semifinalistas de la temporada que conmemora los 10 años de MasterChef Celebrity.

La actriz Alejandra Ávila ya es semifinalista, ganó un reto con cucharitas y eso le aseguró una semana más en la competencia de cocina del Canal RCN.

Entretanto, Violeta Bergonzi, Pichingo, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Carolina Sabino corren riesgo de eliminación.

Es decir, los anteriores cinco participantes se enfrentarán entre sí y uno de ellos tendrá que decirle adiós a MasterChef.

Artículos relacionados

Antes del reto de eliminación, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que lanzará su propia predicción y revela el nombre de la persona que sería eliminada de MasterChef Celebrity 2015 y, por ende, no pasaría a la semifinal.

¿Quién sería eliminado de MasterChef Celebrity 2024 y no pasaría a la semifinal?, según la IA

Sin más detalles, la IA determinó que la celebridad eliminada sería la actriz y exreina de belleza Michelle Rouillard.

De acuerdo con la herramienta tecnológica, Michelle suele recibir críticas sobre desequilibrio en los sabores y eso tendría mucho peso en las instancias finales, en las que se pide consistencia y técnica refinada.

Michelle Rouillard
Michelle Rouillard sería eliminada de MasterChef Celebrity, según la IA | Foto del Canal RCN.

En la misma línea, en este punto del programa, los jueces dejan de premiar solo el carisma y se enfocan en precisión, técnica y propuesta gastronómica clara. Si Michelle no eleva su nivel, podría quedarse atrás.

Además, comparado con otros competidores, su cocina podría carecer de ese “factor wow” que se necesita para llegar al Top 5 definitivo.

Artículos relacionados

El futuro es incierto y queda por esperar cómo se desenvolverá el reto de eliminación, ya que nadie se quiere ir y anhela llegar a la GRAN FINAL. Lo cierto es que todos recibieron la filipina, elemento de vestir que ratifica su compromiso en la producción culinaria.

Puedes ver todos los capítulos de MasterChef Celebrity 2025 en la app del Canal RCN. Clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ellos son los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Ellos son Julián Beltrán, Jorge Sánchez y Javier Peraza, aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

La decisión está en tus manos para que elijas al quinto grupo de aspirantes, ellos son: Julián Beltrán, Jorge Sánchez y Javier Pedraza.

Ellos son los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

¿Quiénes son Luchito Humor, Eldevin López y Bruno Ponce, aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Luchito Humor, Eldevin López y Bruno Ponce hacen parte del quinto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Ellos son los aspirantes del quinto grupo de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Este es el quinto grupo y cómo elegir a tu favorito

Las puertas de La casa de los famosos Colombia 2026 abrirán pronto. Conoce el nombre del quinto grupo de aspirantes.

Lo más superlike

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón pidió perdón por lanzar a su compañera en reality y la respuesta dejó en shock

Yina Calderón se dirigió a La Piry para pedirle disculpas por el pleito que tuvieron en 'La mansión de Luinny', así reaccionó.

Karol G, Feid Karol G

Karol G lanzará nueva canción e incrementa rumores de ruptura con Feid: "Hay amores que solo acaban"

Fallece Paige Greco a los 28 años Talento internacional

Muere deportista olímpica a los 28 años tras un episodio repentino: aquí su última publicación

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?