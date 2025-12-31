¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí

El programa digital ¿Qué hay pa’ dañar? confirma su regreso a las mañanas del Canal RCN tras el receso de fin de año, retomando su emisión en vivo con un formato de conversación que no te puedes perder.

¿Cuándo regresa ¿Qué hay pa’ dañar? al Canal RCN?

¿Qué hay pa' dañar? confirma su regreso de vacaciones por la App del Canal RCN. Este lunes 5 de enero del 2026, retomará su transmisión habitual tras el receso de fin de año. El espacio vuelve a emitirse desde las 6:00 de la mañana, franja en la que se posicionó desde su lanzamiento en 2025.

¿Qué hay pa’ dañar? regresa a las mañanas del Canal RCN / (Foto del Canal RCN)

Desde su estreno en septiembre de 2025, el programa se ha convertido en una opción digital para quienes acompañan sus mañanas con contenidos de opinión. Su regreso se da tras el interés de la audiencia que siguió el formato antes de las vacaciones y que suele participar activamente durante las transmisiones en vivo.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida actriz, sus hijos cumplieron su último deseo en Navidad

¿Dónde y cómo ver ¿Qué hay Pa' Dañar? en vivo?

¿Qué hay pa’ dañar? se transmite exclusivamente en formato digital. El programa se puede ver en vivo a través de la App del Canal RCN y también mediante el canal oficial de YouTube, plataformas desde las cuales se desarrolla toda la interacción con la audiencia.

¿Qué hay Pa' Dañar? se transmitirá a través de la App del Canal RCN / (Foto del Canal RCN)

El formato digital es una de las características centrales del programa, ya que facilita la participación en tiempo real a través de comentarios y reacciones. Durante cada emisión, los presentadores leen y responden mensajes enviados por los internautas, lo que convierte a la audiencia en parte activa de la conversación.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón habló sobre la supuesta traición a su hermana tras visitar a pareja de Epa Colombia

¿Quiénes estarán en ¿Qué hay pa' dañar? en el 2026?

En esta nueva etapa continúan dirigiendo el programa Valentina Taguado y Johana Velandia, quienes han estado vinculadas al formato desde sus primeras emisiones. Ambas conducen las conversaciones del espacio, abordando temas de actualidad y entretenimiento desde un enfoque directo y participativo.

Valentina Taguado y Johana Velandia, locutoras de ¿Qué hay pa' dañar? / (Foto del Canal RCN)

Este equipo se encarga de liderar el diálogo con la audiencia y dar paso a los diferentes temas que se desarrollan durante la transmisión en vivo. Los internautas afirman que la interacción del elenco permite mantener fortalecer la relación con quienes siguen el programa desde sus inicios.

Con este regreso, ¿Qué Hay Pa’ Dañar? retoma su dinámica habitual e invita a los seguidores a conectarse nuevamente al formato desde las 6:00 a.m. todas las mañana.