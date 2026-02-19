En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el nombre de Jay Torres se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales tras su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia, tras la decisión que tomó el público en las votaciones el pasado 15 de febrero.

Así también, Jay ha dividido una ola de comentarios por parte de internautas tras hacer una inesperada confesión acerca de si llegase a involucrase con alguna celebridad del reality y sorprendió con sus palabras.

¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Jay Torres sobre Karola Alcendra?

Cabe destacar que Jay Torres se ha destacado no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por la variedad de confesiones que ha hecho tras su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia.

Esto dijo Jay Torres sobre Karola Alcendra. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Jay fue entrevistado por parte del medio de comunicación ‘El Sol’, en el que los presentadores le preguntaron acerca de si tuviera la oportunidad de involucrarse con alguien en la competencia. Aunque, el cantante expresó que no se involucraría con nadie, la única personal con la que podría fijarse sería en Karola, pues expresó las siguientes palabras:

“De La casa de los famosos Colombia, no me involucraría con nadie. Pero, si tuviera que elegir con quién, sería con Karola Alcendra. O sea, es evidente que es bonita, me cae bien y somos compatibles. Aunque, solo compartimos tres días”, agregó Jay Torres.

¿Cómo fue la participación de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que uno de los participantes que más cariño adquirió por parte del público fue Jay Torres, al demostrar que sintió gran afinidad con la cultura colombiana, pues es oriundo de Puerto Rico.

¿Cuál fue el paso de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, varios navegantes lo han recordado con cariño al demostrar su especial personalidad y, de igual modo, al utilizar sus estrategias a lo largo de la competencia, sin ser una persona polémica, sino que al contrario, se ganó el cariño de sus compañeros y televidentes por su especial personalidad.