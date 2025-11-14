Karol G rompió el silencio tras ausencia de Feid en los Latin Grammy 2025, ¿confirmó ruptura?

Karol G fue protagonista en los velada de los Latin Grammy 2025 en donde logró llevarse dos importantes premios y se llevó todas las miradas por su look y por la ausencia de Feid.

¿Qué dijo Karol G tras los premios Latin Grammy?

La cantante antioqueña se pronunció a través de su cuenta de Instagram en las últimas horas tras su noche soñada en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos.

Karol G compartió un carrusel de fotografías en donde rescató sus mejores momentos de la noche en donde se llevó dos gramófonos por "Canción del Año" y "Mejor Canción Tropical" por su éxito “Si Antes Te Hubiera Conocido”.

La artista primero hizo énfasis en el hecho de haber podido cantar junto a uno de sus ídolos en la música, Marco Antonio Solís en vivo.

¡Qué noche! Ayer canté por primera vez con el maestro Marco Antonio Solís en vivo “Coleccionando Heridas” una canción que significa mucho para mí!

Seguido a esto, Karol G se mostró orgullosa por sus dos premios y resaltó que esa canción era la favorita de su sobrina Sophi y reveló que hizo una promesa con Los Tigres del Norte para una colaboración.

“Si antes te hubiera conocido”, La canción favorita de mi sobrina, se ganó 2 Latín Grammys.

¿Qué dijo Karol G sobre la ausencia de Feid en los Latin Grammy?

Karol G en su extenso mensaje también se sinceró y se refirió al tema de la ausencia de Feid, destacando que había estado acompañada en esta noche por las personas más especiales de su vida.

La artista antioqueña resaltó que solo la habían acompañado sus padres, amigos y equipo de trabajo, pero que con ellos había sido suficiente y más con el cariño que sus fanáticos le expresaron.

Me acompañaron mis papás , mis amigos y mi equipo y en los pasillos del lugar la gente me dio mucho pero mucho amor, qué cosa bonitaaaaaaa … Los amo mucho.

Karol G con sus fotografías y mensaje dejó claro que en este momento Feid al parecer ya no hace parte de su vida y que en medio de esa aparente ruptura su familia y amigos han sido su soporte y apoyo.

Karol G habría confirmado ruptura con Feid tras los Latin Grammy. (Foto Dia Dipasupil / Getty Images via AFP)

Cabe resaltar que, la artista antioqueña en su mensaje aseguró que la canción de Marco Antonio Solís era especial para ella en este momento y también cabe resaltar que Feid no reaccionó ni comentó la publicación de Karol G.

¿Qué dice la canción que Karol G hizo énfasis tras ausencia de Feid?

La canción que interpretó Karol G junto a Marco Antonio Solís en los Latin Grammy fue un momento bastante especial, ya que la antioqueña cantó con gran sentimiento.

Precisamente, Karol G hizo énfasis en esta canción, la cual tiene varias frases de despecho y desamor en donde dice que el amor no es para esa persona.

¿Será que el amor no es pa mí? ¿Qué no nací pa' esto, que no sé pedir? Porque me da lo opuesto. Siempre me toca a mí hacerme compañía