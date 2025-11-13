Yina Calderón se retira de 'La mansión de Luinny': esto fue lo que pasó con la empresaria

La empresaria Yina Calderón no se controló en La mansión de Luinny, pues se pasó de copas y en ese estado dijo que se retiraba del reality en República Dominicana.

¿Por qué Yina Calderón dijo que se retiraba de 'La mansión de Luinny'?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, se expresó frente a todos sus compañeros.

"A partir de este momento yo me retiro igual que La Moyeta, así como tú decidiste irte yo también", expresó Calderón.

Lo anterior porque La Moyeta estaba hablando y se incluyó Yina Calderón. En medio de las bebidas, la empresaria les agradeció a todos y aseguró que no estaba tomada, pero sus acciones demostraron lo contrario.

"Gracias Luinny porque de verdad fuiste un maestro en mi vida... Me retiro, les queda el camino libre para que se lo ganen... Mis hermanas y yo estamos agradecidas, pero yo me voy", comentó.

Yina Calderón se pasó de copas en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón se confundió pensando que su compañera de reality se iba a ir, cuando, en realidad, eso no era así. Varios intentaron ayudarla, pero la colombiana seguía en su discurso.

De hecho, se dirigió ante Karina García y le comunicó que la modelo iba a quedar sola como representante de Colombia.

¿Qué decisión tomó Luinny ante el retiro de Yina Calderón?

Luinny, quien es el dueño y productor del formato de convivencia, tomó decisiones tras las manifestaciones de Yina Calderón.

El productor remarcó que no podía aceptar la renuncia porque Yina no estaba del todo consciente de sus palabras, de modo que indicó que si la empresaria de fajas comunica que se quiere ir en sano juicio lo comprende y la deja retirarse.

Sin embargo, las advertencias para la colombiana no se hicieron esperar. En vista de que ya había roto las reglas y la dejaron quedarse en el reality, ahora Yina Calderón tiene varias sentencias.

Yina Calderón mantiene rivalidades en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Lo primero es que la polémica influencer no puede beber por un tiempo y, además, si llega a volver a cometer una infracción, como la de golp3ar a alguien, tanto ella como los demás participantes quedan automáticamente eliminados.