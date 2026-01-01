Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El gesto de Neider García que desató rumores de celos en la familia Sevillano

Neider García, novio de Karen Sevillano, protagonizó un momento viral al reaccionar con gesto de celos durante una reunión familiar.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Neider García fue captado reaccionando durante una charla entre su suegro y otro joven.
Neider García fue captado reaccionando durante una charla entre su suegro y otro joven. Foto Canal RCN

Neider García, novio de Karen Sevillano, se convirtió sin querer en el protagonista de un momento que desató risas, comentarios y múltiples interpretaciones entre los internautas.

Todo ocurrió cuando, en medio de la reunión familiar, fue captado observando con atención, y un gesto que muchos calificaron como celoso al ver a su suegro conversando de manera muy animada con quien sería un “nuevo yerno”.

Artículos relacionados

¿Qué fue lo que realmente desató el “show de celos” de Neider García?

El suegro de Neider estaba conversando efusivamente con otro joven, a quien varios identificaron como un posible nuevo integrante de la familia política, aunque no se trató de una situación confirmada, la escena fue suficiente para que los seguidores imaginaran múltiples escenarios.

Neider, al notar la interacción, no ocultó su expresión y eso fue precisamente lo que llamó la atención, lo cierto es que bastaron unos segundos para que el episodio se convirtiera en tendencia y fuera ampliamente comentado.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Karen Sevillano y Neider ante la escena?

Muchos usuarios se sintieron identificados con la situación y recordaron experiencias similares durante reuniones familiares, donde una conversación inocente puede interpretarse de mil maneras.

Otros defendieron a Neider, señalando que su reacción fue completamente humana y que en ningún momento se vio una actitud negativa, para este grupo, el momento fue simplemente una muestra de confianza con la audiencia.

Artículos relacionados

¿Qué dice este episodio sobre la relación de Neider García y Karen Sevillano?

Más allá de las risas, el episodio dejó ver una dinámica auténtica entre Neider, Karen Sevillano y su entorno familiar, la naturalidad con la que se vivió la escena y la forma en la que fue compartida refuerzan la imagen de una pareja que no teme mostrarse tal como es.

Además, evidencia cómo situaciones simples pueden convertirse en entretenimiento digital cuando los protagonistas tienen una comunidad atenta a cada detalle de su vida.

Neider García pasó de invitado a protagonista involuntario, y sus seguidores no dudaron en convertir su reacción en tema de conversación, un recordatorio de que, en redes cualquier gesto puede contar una historia.

