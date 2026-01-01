Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol exige explicación a Aída Merlano por una frase que lo dejó marcado

Westcol reavivó la polémica con Aida Victoria al confesar que hay una frase del pasado que aún le incomoda y quiere aclarar frente a ella.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Westcol muestra el inicio de su 2026.
Westcol muestra su preparación para el encuentro con Aida Victoria Merlano. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto de Westcol - Arturo Holmes/AFP)

Westcol habló sin rodeos sobre una frase que, según él, aún le genera incomodidad y molestia, la idea de que Aída habría dicho que “lo mantuvo” durante su relación, y aunque reconoció que reaccionó de forma impulsiva en el pasado, ahora aseguró que quiere una explicación directa.

Aun así, dejó ver que el próximo encuentro con Aída en un stream conjunto podría convertirse en el escenario donde, finalmente, se aclare esa versión que tanto ruido ha generado entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Por qué volvió a salir el tema de la relación entre Westcol y Aída Merlano?

Aunque ambos han seguido caminos distintos desde su ruptura, su historia en común sigue siendo tema de conversación constante en redes.

En esta ocasión, fue Westcol quien reavivó la controversia al referirse a unas declaraciones pasadas de Aida que, según él, afectaron su orgullo personal y profesional.

El streamer explicó que esas palabras tocaron un punto sensible, pues siente que ponen en duda su esfuerzo y el crecimiento que ha logrado por cuenta propia y reconoció que después de escuchar dichas afirmaciones lanzó insultos que hoy admite no saber cómo manejar frente a ella.

Artículos relacionados

¿Qué intención tiene Westcol al pedir explicaciones a Aída Merlano en pleno stream?

Westcol fue claro en que el próximo encuentro con Aida no tiene como objetivo revivir conflictos del pasado, sino cerrar un capítulo que quedó abierto.

Aunque el stream estaría enfocado en otros temas, el creador de contenido aseguró que aprovechará el espacio para preguntarle directamente qué quiso decir con esa afirmación que tanto eco tuvo en redes.

Aída Victoria Merlano
Westcol confesó que hay algo pendiente con Aida Victoria que necesita aclarar. | Foto: Canal RCN

Él entiende que el escenario público amplifica cualquier palabra, por lo que busca escuchar la versión de Aida directamente de su voz, sin intermediarios ni interpretaciones.

Artículos relacionados

¿Cómo ha reaccionado la audiencia ante este nuevo encuentro entre Aída y Westcol?

Mientras algunos seguidores respaldan a Westcol y consideran válido que pida explicaciones, otros creen que remover ese tema solo alimenta una polémica que debería quedar atrás.

Westcol rompe el silencio sobre Aida y el stream que tiene a todos atentos.
Westcol aseguró que hay una frase de Aida Victoria que le generó molestia y quiere aclararla directamente en un stream. Foto AFP/Tommaso Boddi

Lo cierto es que este reencuentro digital despierta expectativa y nerviosismo, incluso para el propio Westcol, quien admitió no saber cómo mirar a Aida después de lo ocurrido.

El próximo stream no solo será una conversación más, sino un intento de poner sobre la mesa verdades que, hasta ahora, solo han vivido en versiones cruzadas y comentarios encendidos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura inició el 2026 con un radical cambio de look. La Segura

El radical cambio de look con el que La Segura arrancó el 2026

La Segura comenzó el 2026 con un look rubio, largo y renovado que causó revuelo en redes y marcó un claro mensaje de reinvención.

Claudia Bahamón muestra los outfits más icónicos. Claudia Bahamón

Estos son los mejores outfits de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity que enamoraron a sus fans

Claudia Bahamón impactó en redes sociales al compartir un recuento de sus outfits más icónicos en MasterChef Celebrity.

Karina García no pasó desapercibida en el concierto de Silvestre Dangond. Karina García

Karina García se robó todas las miradas con su baile en concierto de Silvestre Dangond

Karina García cerró el año asistiendo a un concierto de Silvestre Dangond y captó la atención de muchos de los presentes.

Lo más superlike

Muere Daddoa, reconocida creadora de contenido surcoreana, Talento internacional

Conmoción por la muerte de joven influenciadora en Corea del Sur: su familia mantuvo la noticia en reserva

Se confirmó la muerte de Lee Da-sol, conocida en redes sociales como Daddoa. La surcoreana falleció a los 29 años, según informó su agencia.

P!nk es hospitalizada a horas de terminar el 2025 Talento internacional

P!nk preocupa a sus fans tras ser hospitalizada: “Me enfureceré contra la muerte”

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año

Niurka Marcos revela que se casa por cuarta vez y da la fecha exacta de su boda Talento internacional

Niurka Marcos confirma su cuarta boda a los 58 años con un hombre 20 años menor

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí