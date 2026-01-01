Westcol exige explicación a Aída Merlano por una frase que lo dejó marcado

Westcol habló sin rodeos sobre una frase que, según él, aún le genera incomodidad y molestia, la idea de que Aída habría dicho que “lo mantuvo” durante su relación, y aunque reconoció que reaccionó de forma impulsiva en el pasado, ahora aseguró que quiere una explicación directa.

Aun así, dejó ver que el próximo encuentro con Aída en un stream conjunto podría convertirse en el escenario donde, finalmente, se aclare esa versión que tanto ruido ha generado entre sus seguidores.

¿Por qué volvió a salir el tema de la relación entre Westcol y Aída Merlano?

Aunque ambos han seguido caminos distintos desde su ruptura, su historia en común sigue siendo tema de conversación constante en redes.

En esta ocasión, fue Westcol quien reavivó la controversia al referirse a unas declaraciones pasadas de Aida que, según él, afectaron su orgullo personal y profesional.

El streamer explicó que esas palabras tocaron un punto sensible, pues siente que ponen en duda su esfuerzo y el crecimiento que ha logrado por cuenta propia y reconoció que después de escuchar dichas afirmaciones lanzó insultos que hoy admite no saber cómo manejar frente a ella.

¿Qué intención tiene Westcol al pedir explicaciones a Aída Merlano en pleno stream?

Westcol fue claro en que el próximo encuentro con Aida no tiene como objetivo revivir conflictos del pasado, sino cerrar un capítulo que quedó abierto.

Aunque el stream estaría enfocado en otros temas, el creador de contenido aseguró que aprovechará el espacio para preguntarle directamente qué quiso decir con esa afirmación que tanto eco tuvo en redes.

Westcol confesó que hay algo pendiente con Aida Victoria que necesita aclarar. | Foto: Canal RCN

Él entiende que el escenario público amplifica cualquier palabra, por lo que busca escuchar la versión de Aida directamente de su voz, sin intermediarios ni interpretaciones.

¿Cómo ha reaccionado la audiencia ante este nuevo encuentro entre Aída y Westcol?

Mientras algunos seguidores respaldan a Westcol y consideran válido que pida explicaciones, otros creen que remover ese tema solo alimenta una polémica que debería quedar atrás.

Westcol aseguró que hay una frase de Aida Victoria que le generó molestia y quiere aclararla directamente en un stream. Foto AFP/Tommaso Boddi

Lo cierto es que este reencuentro digital despierta expectativa y nerviosismo, incluso para el propio Westcol, quien admitió no saber cómo mirar a Aida después de lo ocurrido.

El próximo stream no solo será una conversación más, sino un intento de poner sobre la mesa verdades que, hasta ahora, solo han vivido en versiones cruzadas y comentarios encendidos.