Pareja de Epa Colombia volvió a pedir por la libertad de la empresaria: “Cruel”

Karol Samantha cerró el 2025 en medio de la nostalgia y la tristeza por la ausencia de su pareja, Epa Colombia. En redes sociales, la empresaria compartió un mensaje, desahogándose por lo que ha vivido y de paso le hizo una promesa a la creadora de contenido, que actualmente se encuentra en prisión.

¿Qué dijo Karol Samantha sobre lo que espera de Epa Colombia para este año?

Karol, pese a las difíciles circunstancias, manifestó que está optimista y espera que este año sea el de la libertad de la empresaria de keratinas.

Hoy hace un año no nos casamos… nos separaron de la manera más cruel. Espero este 2026 si sea nuestro año mi reina linda

Además, Karol Samantha compartió un video que mostró el lado más tierno de Daphne Samara, la pequeña hija de la pareja.

“Feliz año amigas, Dios las bendiga por todo el apoyo y cariño que nos brindaron durante este año”, escribió la futura esposa de Daneidy Barrera.

¿Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, se encontró con Yina Calderón?

La actual pareja de Epa Colombia se reencontró con Yina Calderón y el momento provocó reacciones de todo tipo en redes sociales.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostró detalles de su reciente visita a uno de los salones de belleza de su amiga Epa Colombia, a donde llegó junto a sus hermanas.

Segundos más tarde, se mostró junto a Karol, quien le propuso hacer un contenido para redes sociales, dejando ver entre risas que ella no es muy buena para hacer este tipo de videos.

Así como Karol, Yina Calderón ha sufrido el encierro en una cárcel de Epa Colombia, pero también guarda la esperanza de que este año se produzca su libertad.

Mientras permaneció en La casa de los famosos Col, Yina siempre mencionó a Epa y hasta le llegó a pedir que le enviara apoyo sobrevolando su helicóptero. Lo que Yina no sabía es que Epa estaba tras las rejas y, claramente, no podía acceder a sus peticiones.

Yina Calderón quedó muy afectada tras conocer que Epa Colombia había sido encarcelada. Foto: RCN

Al salir del reality, el impacto fue fuerte para Calderón, pero poco a poco han sanado las heridas y ahora aguarda con paciencia el regreso de su amiga. Hubo un tiempo en que fueron enemigas, pero se reconciliaron y hasta hicieron contenido juntas.

Al entrar a La casa, Yina contaba con el apoyo de Daneidy, aunque eso finalmente no pasó, pues le resta más tiempo en prisión a la empresaria de keratinas.