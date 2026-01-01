Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de Yeferson y Cintia Cossio recordó el accidente que marcó su 2025: "Milagros"

Doña Luz Dary recordó el accidente que sufrió en diciembre de 2025 y otros momentos difíciles de su familia en un emotivo recap.

Mamá de Yeferson y Cintia Cossio recordó el accidente que casi le cuesta la vida
Luz Dary mostró los momentos más duros y emotivos que vivió junto a su familia durante el 2025. (Fotos del Canal RCN e imagen de Freepik)

Doña Luz Dary, madre de Yeferson Cossio y Cintia Cossio, sorprendió este primero de enero de 2026 al compartir un corto recap de lo que fue el 2025 para ella. El video inicia con una impactante imagen del accidente de tránsito que sufrió en diciembre y que generó gran preocupación en su familia.

¿Cómo fue el accidente de la mamá de Yeferson y Cintia Cossio?

Doña Luz Dary acompañó el video con la canción "Milagros" de Karol G, haciendo quizá alusión a la gravedad del hecho que vivió junto a su pareja, quien habría sufrido un microsueño mientras conducía.

Yeferson Cossio contó detalles del accidente de su mamá.
Yeferson Cossio contó detalles del accidente que sufrió su mamá. (Foto de Yeferson Cossio Canal RCN) (Foto del automóvil Freepik)

Seguramente para la señora fue casi un milagro que ambos salieran solo con algunos rasguños, luego de que el vehículo se volcara por completo en una carretera colombiana en plena temporada decembrina.

El propio Yeferson Cossio relató la angustia que vivieron esa noche de diciembre, cuando intentó comunicarse repetidamente con su madre sin obtener respuesta. Minutos después recibió una llamada de la Policía, lo que incrementó su preocupación ante la posibilidad de que su mamá estuviera gravemente.

Mamá de Yeferson y Cintia Cossio sufrió accidente
Mamá de Yeferson Cossio y Cintia Cossio se estrelló. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Afortunadamente, tanto Luz Dary como su pareja resultaron ilesos. Aunque fueron trasladados a un hospital cercano para valoración médica, fueron dados de alta rápidamente, ya que los mayores daños los sufrió el vehículo, que quedó boca abajo en medio de una división vial.

Este no fue el único momento difícil que atravesó la familia Cossio en 2025. En el recap, Luz Dary también incluyó imágenes de sus hijas Gisela y Cintia acompañando a Yeferson en la clínica, cuando fue sometido a una intervención cardíaca debido a una falla en su corazón. Otro episodio que seguramente ella podría calificar también como un milagro de la vida.

"Un feliz año para todos ustedes que este 2026 sea de muchos éxitos y mucha bendición se les quiere un montón", escribió la señora Luz Dary en la descripción del post.

¿Qué pasó en el 2025 con Cintia Cossio?

A pesar de los momentos complicados, la familia también tuvo razones para celebrar. En el video, doña Luz Dary incluyó imágenes de sus nietos, quienes representan uno de los mayores pilares de su felicidad. Entre ellos, destaca Lorenzo, el segundo hijo de Cintia Cossio, quien nació en septiembre.

Cintia Cossio se sincera en ¿Qué hay pa' dañar?
Cintia Cossio revela detalles sobre el nacimiento de su segundo hijo. (Foto Canal RCN)

Además, Cintia cerró el 2025 con un importante logro personal al lanzar su primer libro, en el que relata aspectos de su vida antes de convertirse en una reconocida y millonaria creadora de contenido.

La influenciadora ha contado que su infancia no fue fácil y que ha atravesado un profundo proceso de sanación junto a su madre, del cual hoy se siente orgullosa.

