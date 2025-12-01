Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate no aguantó más y rompió en llanto en La casa de Alofoke: varios se unieron en su contra

A Melissa Gate no le parece justo que se unan contra una sola persona, pero recordaron su pasado cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Melissa Gate
Melissa Gate no aguantó más y rompió en llanto en La casa de Alofoke: varios se unieron en su contra | Foto del Canal RCN.

Esta semana, la influencer Melissa Gate volvió al mundo de los realities. En esta ocasión, viajó hasta República Dominicana e ingresó a la propuesta de convivencia llamada La casa de Alofoke.

Artículos relacionados

La entrada de Melissa Gate al mencionado reality generó algarabía, también diferencias que han hecho eco en las distintas plataformas digitales.

¿Por qué Melissa Gate lloró en La casa de Alofoke?

Van pasando los días y Melissa Gate no aguantó, pues se puso a llorar frente a varios de sus compañeros.

Melissa Gate
Melissa Gate lleva pocos días en La casa de Alofoke | Foto de Buen día, Colombia.

De acuerdo con la creadora de contenido antioqueña, no le parece que esté bien que varias personas se unan para "hacerle la vida imposible", pues lo justo sería uno contra uno.

"A veces a uno le da impotencia, es que varias personas se unen para hacerte la vida imposible, o sea, pues que fuera una sola persona contra uno, listo, bien, bacano, pero varios, o sea, y ahí es cuando uno dice que gonorr3a la gente, parce", expresó Melissa Gate.

Artículos relacionados

Lo anterior porque ha sido notorio que varios de La casa de Alofoke no simpatizan con la creadora de contenido, pero otros sí y la acompañaron mientras se desahogaba a través del llanto.

 

¿Qué recordaron de la participación de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025?

La situación trajo a colación el pasado, pues recordaron la participación de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025, del Canal RCN, puntualmente cuando la paisa hizo tregua con Yina Calderón y se fueron en contra de Karina García.

Por ende, la reacción de Gate al llorar por tener a varios en su contra generó distintas posturas; mientras que unos la comprenden, otros dicen en redes sociales que el "karma" la persigue.

Melissa Gate
Melissa Gate cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Sea lo que sea, lo que sí se puede decir es que Melissa Gate capta la atención en República Dominicana, a tan pocos días de haber ingresado al reality en vivo.

Queda por esperar cómo se desenvolverá la participación de la colombiana con el paso de los días, quien suele destacarse por tener su propio personaje y decir lo que piensa sin filtro alguno.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Yina Calderón recibió fuerte advertencia de Chanel tras nuevo altercado en La mansión de Luinny

Yina Calderón y Chanel protagonizaron un nuevo altercado en La mansión de Luinny que dejó advertencias de parte y parte.

Altafulla y Karina García Altafulla

Altafulla revela secuelas de La casa de los famosos y le recuerdan a Karina García

El cantante Altafulla reveló divertido video sobre La casa de los famosos Colombia y le mencionaron a Karina García.

Karina García, Altafulla Karina García

Confrontan a Karina García y le dicen que Altafulla la "usó" para ganar La casa de los famosos

Karina García reaccionó a un espectador que le dijo en la cara que Altafulla ganó La casa de los famosos Colombia gracias a ella.

Lo más superlike

Murió influencer Michael Duarte Influencers

Murió el influenciador Michael Duarte en trágico accidente

El influenciador Michael Duarte falleció poco después de celebrar su noveno aniversario de bodas.

Raúl Ocampo se despidió de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Así se despidió Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity tras su eliminación: "¡Qué viaje tan hermoso!"

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció Talento internacional

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes