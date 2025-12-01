Melissa Gate no aguantó más y rompió en llanto en La casa de Alofoke: varios se unieron en su contra

Esta semana, la influencer Melissa Gate volvió al mundo de los realities. En esta ocasión, viajó hasta República Dominicana e ingresó a la propuesta de convivencia llamada La casa de Alofoke.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

La entrada de Melissa Gate al mencionado reality generó algarabía, también diferencias que han hecho eco en las distintas plataformas digitales.

¿Por qué Melissa Gate lloró en La casa de Alofoke?

Van pasando los días y Melissa Gate no aguantó, pues se puso a llorar frente a varios de sus compañeros.

Melissa Gate lleva pocos días en La casa de Alofoke | Foto de Buen día, Colombia.

De acuerdo con la creadora de contenido antioqueña, no le parece que esté bien que varias personas se unan para "hacerle la vida imposible", pues lo justo sería uno contra uno.

"A veces a uno le da impotencia, es que varias personas se unen para hacerte la vida imposible, o sea, pues que fuera una sola persona contra uno, listo, bien, bacano, pero varios, o sea, y ahí es cuando uno dice que gonorr3a la gente, parce", expresó Melissa Gate.

Artículos relacionados Juliana Calderón Él es Deimer Ordoñez, el novio de Juliana Calderón

Lo anterior porque ha sido notorio que varios de La casa de Alofoke no simpatizan con la creadora de contenido, pero otros sí y la acompañaron mientras se desahogaba a través del llanto.

¿Qué recordaron de la participación de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025?

La situación trajo a colación el pasado, pues recordaron la participación de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025, del Canal RCN, puntualmente cuando la paisa hizo tregua con Yina Calderón y se fueron en contra de Karina García.

Por ende, la reacción de Gate al llorar por tener a varios en su contra generó distintas posturas; mientras que unos la comprenden, otros dicen en redes sociales que el "karma" la persigue.

Melissa Gate cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Laura Londoño Laura Londoño rompió el silencio y no se guardó nada sobre cómo es trabajar con Carmen Villalobos

Sea lo que sea, lo que sí se puede decir es que Melissa Gate capta la atención en República Dominicana, a tan pocos días de haber ingresado al reality en vivo.

Queda por esperar cómo se desenvolverá la participación de la colombiana con el paso de los días, quien suele destacarse por tener su propio personaje y decir lo que piensa sin filtro alguno.