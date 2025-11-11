Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura Londoño rompió el silencio y no se guardó nada sobre cómo es trabajar con Carmen Villalobos

Laura Londoño dio su versión respecto a la relación laboral que tiene con su colega actriz Carmen Villalobos.

Laura Londoño, Carmen Villalobos
Laura Londoño rompió el silencio y no se guardó nada sobre cómo es trabajar con Carmen Villalobos | Foto del Canal RCN.

En el mundo de la farándula, es común que se cultiven especulaciones sobre la relación entre los artistas. Por ejemplo, dos de las actrices de las que más se hacen preguntas son Laura Londoño y Carmen Villalobos, dos de las más reconocidas en el gremio.

¿En qué producciones han estado juntas Laura Londoño y Carmen Villalobos?

Laura Londoño y Carmen Villalobos han compartido en distintos momentos el set de grabación, ambas suelen ser las protagonistas de las historias y, por eso, es que algunos seguidores preguntan sobre su relación laboral.

Entre los proyectos, Londoño y Villalobos laboraron juntas en la versión actual de Café, con aroma de mujer del Canal RCN. Tiempo después, se volvieron a encontrar en la serie La Huéspedde Netflix.

Laura Londoño
Laura Londoño en Café, con aroma de mujer | Foto del Canal RCN.

En vista de que han coincidido, Laura Londoño decidió romper el silencio y reveló la verdad de cómo ha sido trabajar con su colega Carmen Villalobos.

¿Qué reveló Laura Londoño sobre su relación de trabajo con Carmen Villalobos?

A través de redes sociales, Londoño se sinceró con sus seguidores, de modo que su respuesta hizo eco porque no es común que la actriz se refiera hacia los otros, mucho menos en las plataformas.

A diferencia de lo que algunos pensaban, Laura destacó el trabajo de Carmen y dijo que es de las más profesionales con las que ha coincidido, entre otros aspectos de valor.

"O sea, sí y no, como todo en la vida. Carmen es una de las actrices más profesionales con las que yo he trabajado, me encanta eso porque no hay nada más rico que encontrarse a alguien igual de estricto y riguroso a uno en el trabajo, que tiene tanto respeto por este oficio", confesó Laura Londoño.

De igual manera, la actriz detalló que tiene una conexión laboral con su colega, siempre desde un lugar de mucho respeto por su trabajo.

Carmen Villalobos
Para Laura Londoño, Carmen Villalobos es muy profesional | Foto del Canal RCN.

Además, remarcó que ambas son mujeres y eso les da una complicidad adicional a la labor que ejercen.

"Es distinto, yo me sentí muy cómoda... Me sentí en un terreno de mucha confianza, juego, respeto. Fue lindo, ¡te adoro!", expresó Londoño para Carmen Villalobos.

