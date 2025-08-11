Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

El nombre del creador de contenido, Yeferson Cossio, se convirtió nuevamente en tema de conversación en redes sociales, luego de que se viralizara un fragmento de una transmisión en vivo en la que hablaba de manera muy explícita sobre situaciones muy privadas de su relación con Carolina Gómez.

Durante el stream, Cossio conversaba con su pareja y un grupo de amigos (entre ellos Mr Stiven y María Julissa) sobre diversos temas. Sin embargo, en cierto punto la charla tomó un rumbo íntimo y el influenciador decidió compartir detalles muy específicos sobre su vida en pareja.

Artículos relacionados Influencers Reconocido influenciador murió tras sufrir atentado en motocicleta en Bucaramanga

¿Qué fue lo que expuso Yeferson Cossio de su privacidad con su novia Carolina Gómez?

El influencer narró con detalle algunas de las prácticas que suele tener con su pareja, dejando muy sorprendidos a los presentes en el lugar. La forma en que describió estas situaciones generó un fuerte debate público. Mientras algunos espectadores consideraron que el grupo estaba simplemente conversando en un contexto de confianza y humor, otro manifestaron incomodidad y rechazo, señalando que Cossio habría cruzado una línea al exponer aspectos tan personales.

XXX

Internautas piden "cancelar" a Yeferson Cossio por cruzar la línea del respeto con Carolina Gómez

En redes sociales, varios usuarios expresaron que les pareció una falta de respeto hacia Gómez, argumentando que la intimidad de ambos debería manejarse en privado y no utilizarse para generar reacciones o entretenimiento. Algunas personas también señalaron que, en su opinión, el tono usado por Cossio al hablar de Carolina resultaba desconsiderado y que daba la impresión de no cuidar cómo se expresaba sobre ella en público.

Otros comentarios hicieron referencia a la exposición constante de la vida personal que caracteriza a la pareja, mencionando que situaciones como esta refuerzan un mensaje negativo en los millones de menores que los siguen en redes.

Vale aclarar que, hasta el momento, ni Cossio ni Carolina han emitido una aclaración adicional al respecto, aunque el clip continúa circulando y generando reacciones en todas las plataformas digitales.