Reconocido influenciador murió tras sufrir atentado en motocicleta en Bucaramanga

El mundo digital en Colombia se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un conocido influenciador santandereano.

¿Cómo sucedieron los hechos del ataque que acabó con la vida de "El Wally"?

El creador de contenido conocido como "El Wally" fue asesin*do en las últimas horas en Floridablanca, un municipio cercano a Bucaramanga, capital del Santander.

Al parecer los hechos sucedieron en la noche del 6 de noviembre en el sector de El Carmen, en donde habrían llegado varias motocicletas y sin mediar palabra los parrilleros desenfundaron sus armas en contra del creador de contenido.

Tras cometer el delito y apagar la vida del influenciador, las motos se dispersaron por el área metropolitana de Bucaramanga y testigos aseguran que eran varias motos de color negro con sus placas alteradas.

¿Cuál fue el motivo por el que le quitaron la vida al influenciador "El Wally"?

Al parecer, vecinos del sector intentaron auxiliar al joven mientras llegaba la ambulancia, la cual lo trasladó a la Clínica Foscal, sin embargo, al llegar a este centro médico el joven ya no tenía signos vitales.

La Policía de Bucaramanga no ha sacado un parte o comunicado oficial de los hechos, ya que aseguran que están adelantando las investigaciones pertinentes con ayuda de las cámaras que habían en el lugar de los hechos y sus alrededores, además, de los testimonios de las personas que presenciaron lo sucedido.

Hasta el momento, se desconoce la razón del ataque contra el influenciador; sin embargo, las autoridades no descartan que se haya tratado de un posible ajuste de cuentas.

El hecho ha generado gran tristeza entre sus seguidores y colegas del mundo digital, quienes han llenado las redes con mensajes de despedida y exigencias de justicia.