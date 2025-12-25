Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso

El mundo del deporte se viste de luto tras confirmarse la muerte de periodista deportiva tras caer de séptimo piso.

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso
En las últimas horas, el mundo del periodismo deportivo se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida periodista deportiva, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha causado gran preocupación por parte de los seguidores de la reportera, quienes resaltaron su gran talento a lo largo de su carrera, en especial, al dejar un importante legado en el periodismo.

¿Quién fue la reconocida periodista que falleció?

El nombre de la periodista deportiva, Malina María Guler, se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras confirmarse la desafortunada noticia de su fallecimiento en los últimos días a sus 27 años.

La noticia fue confirmada por parte del equipo internacional en el que trabajó durante un largo periodo de tiempo, en el que demostró su profesionalismo y amor por el deporte.

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso
En un comunicado oficial por parte del equipo FC Bihor Oradea, compartieron, a través de una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de cinco mil seguidores, las siguientes palabras:

“El FC Bihor Oradea Club expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Malina Maria Guler. Malina estuvo con el club en la temporada 2023-2024, temporada en la que el FC Bihor Oradea ganó el ascenso en la Segunda Liga, contribuyendo a través del profesionalismo y dedicación a capturar los momentos y emociones de este viaje deportivo. Enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia en duelo, familiares y a todos aquellos que la conocieron”, dice el comunicado oficial.

¿Cuál fue la causa de la muerte de la periodista deportiva?

Según lo han revelado varios medios internacionales como 20 Minutos, se ha revelado que la causa principal del inesperado fallecimiento de la periodista Malina María Guler se trató a causa de caer de un séptimo piso al caer del lugar donde vivía.

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso
Desde luego, la noticia ha causado gran desolación por parte de sus seguidores y allegados, quienes han recordado el gran legado que dejó a lo largo de su carrera profesional, en especial por demostrar su gran talento para las fotografías y al compartir varios acontecimientos de su visa al ser también creadora de contenido digital.

