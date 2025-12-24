¡Adiós a un futbolista! Murió famoso jugador tras caer 70 metros de un teleférico: ¿quién fue?

En las últimas horas, el mundo del futbol se viste de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido futbolista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Desde que se confirmó la noticia, varios internautas se han preocupado tras el desafortunado hecho por el que atravesó el futbolista, quien disfrutaba de unas vacaciones, pero cayó 70 metros de un teleférico.

¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció al caer 70 metros de un teleférico?

El nombre de Sebastian Hertner se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la desafortunada noticia de su fallecimiento en las últimas horas.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial que compartió el equipo VfB Stuttgart’ en el que jugó el futbolista durante años, compartieron las siguientes palabras a través de un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram:

“El VfB lamenta la pérdida de su exjugador juvenil Sebastián Hertner, quien murió en un trágico accidente a los 34 años. Sebastian Hertner usó la camiseta con el anillo de pecho rojo durante siete años y jugó 65 partidos para el VfB II en la 3. Liga

¿Cuál fue la causa de muerte del reconocido futbolista Sebastián Hertner?

Según han confirmado varios medios alemanes, se ha visto reflejado que Sebastian falleció a sus 34 años al encontrarse en un centro de esquí junto a su familia en Zabljak, Montenegro, en el que se encontraba disfrutando de unas vacaciones.

La causa principal del fallecimiento del futbolista se trató al caer de 70 metros de una aerosilla en la que se encontraba de visita en el país balcánico.

Por su parte, se evidencia que la esposa de Sebastian también cayó de estas sillas. Sin embargo, recibió el apoyo de especialistas médicos, quienes solo detectaron que tuvo una fractura en una de sus piernas.

Es clave mencionar que Sebastian tuvo la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el fútbol, en especial al ser parte de importantes equipos, en el que cautivó a sus seguidores con su gran talento.