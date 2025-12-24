Yeferson Cossio hizo curiosa confesión a su novia al ser operado del corazón si algo malo le ocurre

Uno de los creadores de contenido digital más destacados del país es Yeferson Cossio, quien se ha dado a conocer al contar varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales y, también, al compartir varias de las anécdotas de su vida cotidiana, en especial, por los viajes que hace a nivel internacional.

Además, el creador de contenido ha causado gran preocupación por parte de sus seguidores al ser intervenido de urgencias tras una operación del corazón.

Con base en esta crítica situación, el influenciador ha hecho varias confesiones en sus redes sociales acerca de los difíciles momentos que ha enfrentado en los últimos días, en especial, por lo que le dijo a su novia Carolina Gómez.

¿Cuál fue la confesión que Yeferson Cossio le hizo a su novia Carolina Gómez?

Tras la reciente intervención médica de Yeferson Cossio al ser diagnosticado con un problema en su corazón, el influenciador compartió recientemente a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 12 millones de seguidores, expresó las siguientes palabras, haciéndole una inesperada confesión a su pareja:

“Ya voy a entrar en el procedimiento. Yo quiero que sepa que si me llega a pasar algo mal y por allá en un futuro alguien le dice que a mí me hubiera gustado ver cómo usted rehace su vida con alguien más, le juro que sea donde esté, me sentiría mal. Nunca querría ver eso”, agregó.

Durante la reciente intervención médica por la que enfrentó Yeferson Cossio, se sinceró con su actual pareja, que no le gustaría verla con ningún otro hombre en caso de que algo negativo le llegase a ocurrir.

¿Cuál es estado de salud actual de Yeferson Cossio?

Recientemente, varios seguidores de Yeferson Cossio han expresado gran preocupación por el estado de salud del influenciador, quien señaló que no estaba atravesando por un buen momento de salud al no dormir las suficientes horas y a causa de un alto nivel de estrés.

Sin duda, las palabras de Cossio han generado una ola de comentarios en sus redes sociales, pues esperan que tenga una pronta recuperación para que pueda retomar todas sus actividades con normalidad.