Reconocida actriz colombiana se viste de luto tras el fallecimiento de un ser querido: ¿quién es?

En las últimas horas, una de las actrices más reconocidas del país, se viste de luto tras confirmar el fallecimiento de un ser especial, con quien construyó valiosas anécdotas a lo largo de su vida.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes han generado varias opiniones a través de las diferentes plataformas digitales por el desafortunado momento por el que está atravesando a nivel personal la actriz colombiana a vísperas navideñas.

¿Quién es la reconocida actriz colombiana que se viste de luto tras el fallecimiento de un ser querido?

Una de las actrices más reconocidas del país es Patricia Ércole, quien se ha destacado en los últimos años al participar en importantes producciones, en las que ha dejado un importante legado en la televisión.

Por su parte, Patricia suele compartirles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida personal, en especial, en estos momentos, quien confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 90 mil seguidores, quien lamentó la muerte de un ser querido, expresando las siguientes palabras:

“Querida Leonor Vaquero, esta foto es el recuerdo de nuestro último encuentro al lado de mamá y Yanis. Vuelta alto. Ya estás al lado de tu amado Kiril”, agregó Patricia.

En la foto se refleja que la madre de Patricia, llamada, Raquel Ércole, quien fue una reconocida bailarina, vivió importantes momentos a nivel personal junto a Yanis, la mujer que falleció en las últimas horas y compartió importantes momentos junto a la familia de Patricia.

¿Por qué razón Patricia Ércole ha adquirido un importante reconocimiento en la televisión colombiana?

Es clave mencionar que Patricia Ércole ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al dejar un importante legado en la televisión colombiana.

En la actualidad, varios de los seguidores de Patricia han recordado varios de sus personajes con cariños, en especial, por compartir varios acontecimientos a nivel personal mediante sus redes sociales en las que suele contar varias de sus proyecciones y, también, al compartir varias fotografías de lo que hace en su cotidianeidad.