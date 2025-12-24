Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida actriz colombiana se viste de luto tras el fallecimiento de un ser querido: ¿quién es?

Famosa actriz colombiana se viste de luto tras confirmar el fallecimiento de un allegado en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida actriz colombiana se viste de luto tras el fallecimiento de un ser querido: ¿quién es?
¿Quién es la reconocida actriz colombiana que se viste de luto? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una de las actrices más reconocidas del país, se viste de luto tras confirmar el fallecimiento de un ser especial, con quien construyó valiosas anécdotas a lo largo de su vida.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes han generado varias opiniones a través de las diferentes plataformas digitales por el desafortunado momento por el que está atravesando a nivel personal la actriz colombiana a vísperas navideñas.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida actriz colombiana que se viste de luto tras el fallecimiento de un ser querido?

Una de las actrices más reconocidas del país es Patricia Ércole, quien se ha destacado en los últimos años al participar en importantes producciones, en las que ha dejado un importante legado en la televisión.

Por su parte, Patricia suele compartirles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida personal, en especial, en estos momentos, quien confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 90 mil seguidores, quien lamentó la muerte de un ser querido, expresando las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“Querida Leonor Vaquero, esta foto es el recuerdo de nuestro último encuentro al lado de mamá y Yanis. Vuelta alto. Ya estás al lado de tu amado Kiril”, agregó Patricia.

Reconocida actriz colombiana se viste de luto tras el fallecimiento de un ser querido: ¿quién es?
¿Cómo se despidió Patricia Ércole de un ser especial? | Foto: Freepik

En la foto se refleja que la madre de Patricia, llamada, Raquel Ércole, quien fue una reconocida bailarina, vivió importantes momentos a nivel personal junto a Yanis, la mujer que falleció en las últimas horas y compartió importantes momentos junto a la familia de Patricia.

Reconocida actriz colombiana se viste de luto tras el fallecimiento de un ser querido: ¿quién es?
¿Cómo confirmó Patricia Ércole la muerte de su ser querido? | Foto: Freepik

¿Por qué razón Patricia Ércole ha adquirido un importante reconocimiento en la televisión colombiana?

Es clave mencionar que Patricia Ércole ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al dejar un importante legado en la televisión colombiana.

En la actualidad, varios de los seguidores de Patricia han recordado varios de sus personajes con cariños, en especial, por compartir varios acontecimientos a nivel personal mediante sus redes sociales en las que suele contar varias de sus proyecciones y, también, al compartir varias fotografías de lo que hace en su cotidianeidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Riaño se sinceró sobre el momento que tuvo Alejandro Riaño

Alejandro Riaño dejó fríos a sus seguidores con confesión, ¿adiós a Juanpis González?

Alejandro Riaño se sinceró en entrevista con Maluma en donde habló de sus momentos más difíciles y cómo logró salir del fondo.

Yeferson Cossio hizo curiosa confesión a su novia al ser operado del corazón si algo malo le ocurre Yeferson Cossio

Yeferson Cossio hizo curiosa confesión a su novia al ser operado del corazón si algo malo le ocurre

Yeferson Cossio le hizo inesperada petición a su novia Carolina Gómez al ser operado del corazón si algo malo le ocurre.

Yaya Muñoz Yaya Muñoz

Yaya Muñoz subió video por el que le dicen que ya parece soltera, ¿qué se puso?

Yaya Muñoz recibió lluvia de halagos por el video que la muestra con vestuario navideño, algunos dicen que ya no tendría novio.

Lo más superlike

Alejandro Sanz aviva la polémica tras su ruptura con Candela Márquez Alejandro Sanz

Alejandro Sanz aviva los rumores de infidelidad tras su separación: “si vieras quién me consoló”

Las indirectas de Alejandro Sanz y Candela Márquez avivaron especulaciones sobre una posible infidelidad.

Falleció Roberto “Pajarito” Buitrago a sus 88 años Talento nacional

Luto en el deporte: falleció leyenda del ciclismo en Colombia a sus 88 años

Grinch Curiosidades

¿Qué significa que a una persona no le guste la Navidad? Puede tener el síndrome Grinch

Alexa Torrex y Marilyn Patiño protagonizan enfrentamiento en redes La casa de los famosos

Alexa Torrex y Marilyn Patiño protagonizan enfrentamiento en redes: “Me gusta tu juego”

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn