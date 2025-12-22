Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en el periodismo! Muere reconocida presentadora tras enfrentar una enfermedad cerebral

Familiares y colegas confirmaron el fallecimiento de Margiory Fiaschi y recordaron su trayectoria.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere la periodista y presentadora Margiory Fiaschi.
Fallece Margiory Fiaschi, reconocida periodista; así la despidieron. (Foto: Canal RCN)

Este domingo, 21 de diciembre, se conoció de la muerte de la reconocida periodista y presentadora venezolana, Margiory Fiaschi.

Con mensajes de respeto y reconocimiento a su trayectoria y calidad humana, familiares y representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) confirmaron el fallecimiento de la comunicadora.

¿Por qué murió la periodista de Margiory Fiaschi?

Margiory Fiaschi falleció debido al complicado estado de salud por el que atravesaba, y se encontraba bajo cuidado de sus seres queridos en Colombia, país donde pasó los últimos meses de su vida.

De acuerdo con información difundida por la agencia de noticias ACN, Margiory Fiaschi enfrentaba problemas de salud desde el año 2023.

En ese momento, la periodista sufrió una convulsión que llevó a los especialistas a detectar una lesión de ocupación de espacio en el hemisferio derecho de su cerebro.

Durante este proceso, la comunicadora fue sometida a distintos tratamientos médicos, entre ellos una craneotomía de base craneal, una procedimiento quirúrgico de estereotáxica y varios ciclos de quimioterapia.

Por supuesto, la noticia fue recibida con tristeza por sus seguidores, quienes seguían de cerca su proceso clínico, el cual era compartido por la propia Margiory Fiaschi a través de sus cuentas personales.

¿Cómo despidieron a Margiory Fiaschi sus colegas y medios?

En sus publicaciones compartía mensajes de esperanza, gratitud y también la realidad del proceso que atravesaba y además de mostrar su rol como madre de una niña llamada Anapaula.

Luego de que se dio a conocer su fallecimiento, diferentes colegas venezolanos, amigos y medios de comunicación expresaron mensajes de despedida.

A través de publicaciones, videos y comunicados, elogiaron el profesionalismo y el respeto que supo ganarse dentro del gremio.

La comunicadora hizo parte de importantes medios como Radio América, DAT TV y Globovisión, espacios donde desarrolló gran parte de su carrera.

Desde el programa Entre Noticias la describieron como una luchadora incansable y una profesional cercana a su audiencia.

Por su parte, desde Globovisión recordaron su compromiso con cada cobertura y el impacto que dejó en quienes compartieron equipo con ella.

La muerte de Margiory Fiaschi deja un profundo vacío entre sus familiares, especialmente en su hija, así como entre colegas y seguidores en redes sociales.

 

