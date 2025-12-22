Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes estalla contra fan que la llamó gorda y su reacción no pasó desapercibida

Marcela Reyes respondió sin filtros a fan que la llamó gorda con un contundente mensaje que no pasó desapercibido.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La respuesta de Marcela Reyes a fan que la llamó gorda
Marcela Reyes reaccionó sin censura al comentario de un fan sobre su cuerpo.

La reconocida DJ y productora colombiana Marcela Reyes volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras una respuesta que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

¿Qué le dijo el seguidor a Marcela Reyes durante la dinámica?

La artista realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta de Instagram, espacio que suele usar para interactuar de manera directa con sus seguidores.

En esta ocasión, Marcela propuso el juego “¿Quieres saber? Te digo falso o verdadero”, lo que dio pie a comentarios de todo tipo.

Entre los mensajes que recibió, uno llamó particularmente la atención. Un usuario le escribió que la notaba “un poco gorda” y que ya no tenía la misma marcación corporal de antes. Lejos de ignorar el comentario, la DJ decidió responder de manera directa y fiel a su estilo.

Marcela Reyes reaccionó compartiendo una imagen suya en la que aparece luciendo un traje rojo ajustado con temática navideña, acompañado de un gorro propio de la época. En la fotografía se le observa mostrando su figura, en lo que fue su forma de responder al comentario recibido.

La respuesta de Marcela Reyes a fan que la llamó gorda
Marcela Reyes reaccionó sin censura al comentario de un fan sobre su cuerpo. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo respondió Marcela Reyes al comentario sobre su cuerpo?

Junto a la imagen, la DJ escribió un mensaje que generó múltiples reacciones:

“Jajaja, es mejor despertarla que sentirla”, acompañando la frase con el emoji del dedo medio levantado y la imagen de un durazno.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, tras las críticas que recibió Marcela Reyes sobre su apariencia física, aunque también despejo otras dudas que le hacer frecuentemente a la DJ colombiana.

La respuesta de Marcela Reyes a fan que la llamó gorda
Marcela Reyes reaccionó sin censura al comentario de un fan sobre su cuerpo. (Foto: Canal RCN)

En la misma dinámica, Marcela Reyes confesó que, en cuanto a su vida sentimental, actualmente no está soltera, aunque dejó claro que no compartirá más detalles ni confirmó si se trata de su misma pareja.

Además, respondió de forma contundente a la pregunta sobre una posible participación en La casa de los famosos Colombia.

La DJ aseguró que no hará parte del reality, una inquietud que surge justo antes del inicio de la tercera temporada, prevista para comenzar en el mes de enero y que ya cuenta con varios famosos confirmados.

