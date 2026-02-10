Las redes sociales no dejan de comentar el lamentable episodio que vivió un reconocido árbitro profesional en su casa, tras pedirle matrimonio a su novio durante un importante partido de fútbol.

¿Quién es el famoso árbitro profesional que sufrió un ataque tras pedirle matrimonio a su novio en un partido de fútbol?

Se trata del alemán Pascal Kaiser, quien se hizo tendencia la semana pasada tras pedirle matrimonio a su pareja sentimental en pleno partido de la Bundesliga, frente a miles de aficionados.

Pascal Kaiser recibió un ataque en su casa tras pedirle matrimonio a su novio en un partido de fútbol. (Foto: Freepik)

Sin embargo, volvió a ser tema de conversación al aparecer en redes sociales mostrando cómo quedó su rostro luego de sufrir un ataque por parte de tres hombres mientras se encontraba en su hogar.

¿Qué le pasó al árbitro Pascal Kaiser?

Según contó el joven a medios locales, tras volverse viral por el romántico gesto, comenzó a recibir varias am3n4z4s en las que incluso mencionaban su domicilio, por lo que decidió comunicarse con las autoridades, quienes le transmitieron un parte de tranquilidad.

No obstante, apenas veinte minutos después, mientras fumaba un cigarrillo en el jardín de su casa, fue sorprendido y recibió varios golp3s por parte de tres hombres desconocidos.

En redes sociales, varios usuarios rechazaron el ataque al árbitro por su identidad de género. (Foto: Freepik)

¿Cómo reaccionaron en redes sociales al ataque que sufrió el árbitro Pascal Kaiser?

A través de las redes sociales, numerosos usuarios lamentaron lo ocurrido y expresaron su indignación, señalando que en pleno siglo XXI aún persisten este tipo de conductas en contra de personas que viven su vida diferente.

Cada persona es libre de elegir lo que le gusta", "El amor no es una ideología! ¡Es un sentimiento universal! Lástima que al mundo siempre le dé miedo el amor!", y "Pobre el chico, solo quiere ser feliz y la gente no lo deja, qué mal por este mundo que solo está lleno de maldad", fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Por ahora, se conoce que el caso quedó en manos de las autoridades competentes y se adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este lamentable suceso que generó la indignación de millones de personas alrededor del mundo.