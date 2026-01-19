El ‘Vinicius colombiano’ estaría cerca de debutar en el fútbol profesional

Ricardo Rincón, un influencer colombiano que ganó notoriedad por su impresionante parecido con el futbolista brasileño Vinicius Junior, atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida, la posibilidad real de dar el salto del contenido digital a las canchas profesionales.

Conocido en internet como el “Vinicius colombiano”, Rincón empezó creando videos recreando jugadas, celebraciones y mensajes en homenaje a la estrella del Real Madrid.

¿Quién es Ricardo Rincón el influencer que ahora apunta al fútbol profesional?

Más allá del parecido físico con el delantero brasileño, Ricardo Rincón ha demostrado que su vínculo con el fútbol va mucho más allá de las redes sociales.

Durante los últimos años ha participado activamente en torneos amateurs y en espacios deportivos alternativos, incluyendo la Selección Colombia de creadores de contenido, un equipo que reúne a influencers con talento futbolístico.

En estos escenarios, Rincón ha mostrado velocidad, buen control del balón y capacidad ofensiva, cualidades que poco a poco le abrieron puertas en el entorno futbolero.

Lo que empezó como una estrategia de entretenimiento terminó convirtiéndose en una vitrina inesperada para mostrar su nivel deportivo ante una audiencia masiva.

¿Qué se sabe sobre Ricardo Rincón y sus pruebas en Venezuela?

Fue el propio influencer quien encendió las alarmas al publicar un video en sus redes sociales donde confirmó que se encuentra realizando pruebas en el fútbol venezolano con la esperanza de firmar su primer contrato profesional.

Ricardo Rincón ganó popularidad por su gran parecido con Vinicius Junior y sus videos relacionados con el fútbol. / (Foto de AFP)

En el mensaje, dejó ver la emoción de quien siente que un sueño de infancia está más cerca que nunca: convertirse en futbolista profesional.

En cuestión de horas, la publicación superó las 150.000 reproducciones y generó una oleada de comentarios, tanto de apoyo como de escepticismo.

Aunque Ricardo Rincón no ha revelado el nombre del club con el que estaría negociando, sí aseguró que se encuentra en plena evaluación de sus capacidades físicas y técnicas, a la espera de una decisión definitiva que podría cambiar su rumbo profesional.

¿Es marketing o una oportunidad real para Ricardo Rincón?

Algunos usuarios recuerdan el caso del streamer ‘Spreen’ en Argentina, quien fue titular en un partido profesional como parte de una estrategia publicitaria y salió del campo tras apenas un minuto de juego.

Sin embargo, el caso de Ricardo Rincón Rincón parece tener matices distintos, pues a diferencia de aquella experiencia, el “Vinicius colombiano” no estaría siendo considerado como una figura promocional, sino como un posible jugador con contrato formal, lo que ha elevado aún más la expectativa alrededor de su proceso.

El video donde anunció sus pruebas fue compartido junto a cuentas oficiales del fútbol profesional venezolano. Foto AFP/Thomas COEX

De concretarse, su historia se convertiría en un ejemplo de cómo la perseverancia, la visibilidad digital y el talento pueden abrir caminos inesperados, demostrando que, en algunos casos, las redes sociales pueden ser el primer paso hacia un sueño de toda la vida.