Alexa Torrex y Juanse Laverde aclararon algunas diferencias del pasado: ¿qué se dijeron?

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alexa Torrex y Juanse Laverde aclararon algunas diferencias que vivieron en el pasado en La casa de los famosos Colombia.
¿Por qué tenían diferencias Alexa Torrex y Juanse Laverde? | Fotos: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas se han conectado con todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, las celebridades que están dentro de la competencia han generado múltiples comentarios en las diferentes plataformas digitales acerca de todas las anécdotas que se han llevado a cabo dentro de la competencia.

Con base en esta situación, Alexa Torrex aclaró recientemente algunas diferencias que ha presentado con Juanse Laverde, en especial por algunas anécdotas presentadas en el pasado.

¿Cuáles han sido las diferencias que han tenido Alexa Torrex y Juanse Laverde?

Cabe destacar que una de las participantes que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas es Alexa Torrex, quien se ha destacado por su rol como líder de la semana y, también, por tener algunas rivalidades junto a algunas celebridades.

Eso le dijo Alexa Torrex a Juanse Laverde tras algunas diferencias presentadas. | Foto: Canal RCN

En horas de la mañana de este lunes 19 de noviembre, Juanse Laverde y Alexa Torrex tuvieron una conversación tras algunas diferencias que presentaron en el pasado, pues la influenciadora le expresó lo siguiente:

“Yo en México te sentí distante, te invité a los XV de mi hermana y no me dijiste nada”, agregó Alexa.

¿Qué le respondió Juanse Laverde a Alexa Torrex tras algunas diferencias presentadas?

Ante esta situación, Juanse Laverde aprovechó la oportunidad para aclararle todos sus puntos a Alexa a raíz de las lagunas diferencias presentadas, en especial porque no asistió a los XV de su hermana porque estaba en México llevando a cabo varios de sus proyectos profesionales:

¿En qué punto quedaron Juanse Laverde y Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

“Yo sé que mis conocidos y allegados, saben quién soy yo. A mí me parece que tienes tu ego de artista y tu tema de cosas y está bien. Pero no estoy de acuerdo en lo que pasó en algunas cosas. Pero, cuando tú quieres hacer algo, no tienes que hacer nada en tu favor”, agregó Juanse.

Durante la conversación, Juanse le aclaró a Alexa que deben ser estratégicos durante el juego. Sin embargo, trataron de aclarar algunas “rivalidades” que presentaron en el pasado.

Por el momento, cada una de las celebridades está en búsqueda de plantear sus propias estrategias, en especial, porque deben ser selectivos para asegurar su permanencia en La casa de los famosos Colombia.

