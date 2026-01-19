Blessd reveló que será papá; lo confirmó con emotiva foto
El artista Blessd confirmó los rumores de embarazo de su novia Manuela con una amorosa publicación.
El cantante Blessdreveló a sus millones de fanáticos que se convertirá en papá por primera vez.
A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió una fotografía en la que dio a conocer que los rumores de que se convertirá en padre son ciertos.
En la fotografía se ve al cantante posar de espalda a la cámara mientras Manuela lo abraza y tiene en sus manos una ecografía y unas zapatillas.
Con dicha instantánea, el artista aprovechó para dedicarle amorosas palabras a su bebé, el cual habría confirmado que es un niño.
"No tengo cicatrices, ya sané los moretones yo soy un guerrero de haters tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y el cura mis emociones. ME TRANQUILIZA ME CALMA !! ME RELAJA Y RESPIRO !! Solo Quiero Que Tu Llegues Te Estoy Esperando Hijo Mío", escribió en la descripción de la publicación.
