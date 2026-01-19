Blessd reveló que será papá; lo confirmó con emotiva foto

El cantante Blessdreveló a sus millones de fanáticos que se convertirá en papá por primera vez.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió una fotografía en la que dio a conocer que los rumores de que se convertirá en padre son ciertos.

En la fotografía se ve al cantante posar de espalda a la cámara mientras Manuela lo abraza y tiene en sus manos una ecografía y unas zapatillas.

Con dicha instantánea, el artista aprovechó para dedicarle amorosas palabras a su bebé, el cual habría confirmado que es un niño.