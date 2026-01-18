Sancionan a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos por incumplir las reglas y así reaccionó

El influenciador Nicolás Arrieta fue sancionado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia luego de incumplir las reglas del juego.

¿Por qué Nicolás Arrieta fue sancionado en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este domingo 18 de enero El Jefe sorprendió a los participantes al hacerles un fuerte llamado de atención sobre la importancia de cumplir sus reglas.

En medio de su mensaje anunció que había decidido sancionar al creador de contenido Nicolás Arrieta luego de haber incumplido una de sus normas en el juego.

El Jefe decidió sancionarlo por haber dormido en el cuarto 'Tormenta' cuando él está en el cuarto 'Calma'.

Recordemos que, Valentino fue quien se ganó el poder de distribuir a sus compañeros en las habitaciones, por lo que, fue el responsable de que Nicolás Arrieta quedara en 'Calma'.

Sin embargo, el influenciador ha decidido descansar en 'Tormenta', algo que no está permitido por El Jefe, pues solo pueden dormir en el cuarto que les corresponde.

El Jefe le señaló que si vuelve a incumplir dicha regla deberá irse a dormir al calabozo como castigo en caso de que regrese a la competencia, pues recordemos que está en riesgo.

El bogotano está en placa de nominación junto a Tebi Bernal, Renzo Meneses, Yuli Ruiz, Lorena Altamirano y Luisa Cortina.

¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta tras recibir sanción en La casa de los famosos Colombia?

El influenciador Nicolás Arrieta reaccionó ante el llamado de atención del Jefe y aceptó su sanción con sorpresa, pues pensó que no había problema.

Debido a que se dejó ver un poco asombrado, la presentadora Carla Giraldo lo tranquilizó y le detalló que debía seguir las reglas del Jefe.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la sanción de Nicolás Arrieta?

Tras la sanción que le puso El Jefe a Nicolás Arrieta varios internautas reaccionaron en redes sociales destacando que estaban de acuerdo con El Jefe, mientras que otros lamentaron que el influenciador hubiera incumplido dicha regla y manifestaron que ojalá el creador de contenido no incumpla más reglas del juego, pues les ha gustado su participación.