Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Esposa de Yeison Jiménez rompe en llanto tras despedida con los caballos del artista

Se le rindió un homenaje a Yeison Jiménez en su criadero con sus caballos, tal y como él quería.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Homenaje a Yeison Jimenez
Caballos de Yeison Jiménez en su homenaje/AFP: RodrigoVarela

Se le rindió un sentido homenaje al cantante Yeison Jiménez en su criadero, donde cumplieron el deseo al artista de despedirlo con sus caballos.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en su criadero?

Varios familiares y amigos del cantante compartieron imágenes de cómo se llevó a cabo el homenaje en el criadero, donde decidieron cumplir el sueño del artista de su canción "Destino Final" con Luis Alfonso, en la que pedía que sus caballos lo despidieran.

Yeison jimenez es despedido por caballos

"Que sean mis caballos los que me lleven al destino final", es una de las frases de esta canción, que para muchos fue premonitoria.

En las imágenes que se han publicado en redes sociales se ve a los caballos del artista hacen una calle de honor a la cenizas del artista, luciendo cada uno la bandera de Colombia y su respectivo logo.

En uno de los videos de logra ver a Sonia Restrepo, esposa del cantante, conmovida llorando al ver dicho homenaje.

Asimismo, los caballos del cantante hicieron caravana conmoviendo a muchos fanáticos que vieron estas imágenes y recordando su deseo de que así fuera su despedida.

Artículos relacionados

¿A Yeison Jiménez le gustaban los caballos?

El cantante Yeison Jiménez siempre manifestó siempre su amor por los equinos y cuánto soñaba de niño tener uno.

criadero de yeison jimenez

Una vez logró conseguir sus propios caballos siempre se dejó ver feliz junto a ellos.

Su hija mayor, Camila, también ha mostrado lo mucho que le gustan y cuánto aprendió de su padre al respecto.

Artículos relacionados

Por el momento, la familia, colegas y los fanáticos de Yeison Jiménez siguen honrando su memoria destacando lo mucho que les ha dolido su partida, cuánto lo recordarán y lo agradecidos que están con él por el sorprendente legado que dejó en la música popular colombiana y en la cultura agropecuaria.

Además, de resaltar el gran ejemplo que fue de superación, resiliencia, trabajo y disciplina.

Recordemos que, el pasado 14 de enero se le rindió un homenaje en el Movistar Arena con varios de sus colegas y miles de fanáticos que le dieron su último adiós en medio de emotivas palabras y canciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Yeison Jiménez y sus conciertos Yeison Jiménez

¿Cuánto cobraba Yeison Jiménez por sus conciertos y cuáles eran sus empresas?

Yeison Jiménez no solo era artista, sino también un gran empresario. Aquí te contamos los detalles.

Ciro Quiñonez habló de cómo recuerda a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez y reveló cómo marcó su camino musical: "Mi papá musical"

Ciro Quiñonez habló de cómo recuerda a Yeison Jiménez tras su fallecimiento y del papel que tuvo en su carrera musical.

Natalia Jimenez y yeison jimenez Yeison Jiménez

Natalia Jiménez rompió en llanto en concierto tras homenaje a Yeison Jiménez

La española Natalia Jiménez conmovió a miles de fanáticos tras recordar a Yeison Jiménez en concierto.

Lo más superlike

Aida Victoria revela lo que le confesó la esposa de Yeison Jiménez Aída Victoria Merlano

Aida Victoria revela lo que le confesó la esposa de Yeison Jiménez: “No voy a poder con esto”

Aida Victoria Merlano explicó el contexto del video viral y reveló la dura confesión que le hizo la esposa de Yeison Jiménez durante el homenaje.

Maiker Smith reveló quién será el nuevo habitante de La casa de los famosos 2026 La casa de los famosos

Maiker Smith sorprendió al hablar de un nuevo integrante en La casa de los famosos 3, ¿quién es?

Una bacteria habría afectado el rostro de la celebridad. Viral

Celebridad contrajo una peligrosa bacteria por culpa de una toalla, ¿qué pasó?

La casa de los famosos

¿Qué es la ojera vascular y cómo se trata? La condición de Beba en La casa de los famosos Colombia

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos