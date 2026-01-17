Esposa de Yeison Jiménez rompe en llanto tras despedida con los caballos del artista
Se le rindió un sentido homenaje al cantante Yeison Jiménez en su criadero, donde cumplieron el deseo al artista de despedirlo con sus caballos.
¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en su criadero?
Varios familiares y amigos del cantante compartieron imágenes de cómo se llevó a cabo el homenaje en el criadero, donde decidieron cumplir el sueño del artista de su canción "Destino Final" con Luis Alfonso, en la que pedía que sus caballos lo despidieran.
"Que sean mis caballos los que me lleven al destino final", es una de las frases de esta canción, que para muchos fue premonitoria.
En las imágenes que se han publicado en redes sociales se ve a los caballos del artista hacen una calle de honor a la cenizas del artista, luciendo cada uno la bandera de Colombia y su respectivo logo.
En uno de los videos de logra ver a Sonia Restrepo, esposa del cantante, conmovida llorando al ver dicho homenaje.
Asimismo, los caballos del cantante hicieron caravana conmoviendo a muchos fanáticos que vieron estas imágenes y recordando su deseo de que así fuera su despedida.
¿A Yeison Jiménez le gustaban los caballos?
El cantante Yeison Jiménez siempre manifestó siempre su amor por los equinos y cuánto soñaba de niño tener uno.
Una vez logró conseguir sus propios caballos siempre se dejó ver feliz junto a ellos.
Su hija mayor, Camila, también ha mostrado lo mucho que le gustan y cuánto aprendió de su padre al respecto.
Por el momento, la familia, colegas y los fanáticos de Yeison Jiménez siguen honrando su memoria destacando lo mucho que les ha dolido su partida, cuánto lo recordarán y lo agradecidos que están con él por el sorprendente legado que dejó en la música popular colombiana y en la cultura agropecuaria.
Además, de resaltar el gran ejemplo que fue de superación, resiliencia, trabajo y disciplina.
Recordemos que, el pasado 14 de enero se le rindió un homenaje en el Movistar Arena con varios de sus colegas y miles de fanáticos que le dieron su último adiós en medio de emotivas palabras y canciones.